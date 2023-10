Este jueves 12 de octubre, Bolivia vs. Ecuador se verán las caras por la tercera jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. La selección altiplánica, a pesar del mal momento que se vive, no renuncia al sueño mundialista. Recordemos que los dirigidos por Gustavo Costas no han podido sumar de a tres hasta el momento, por lo que las dudas sobre su trabajo está en constante evaluación. Por su lado, la ‘Canarinha’ ha vencido en sus dos encuentro, aunque sin muchas luces. La transmisión del duelo se puede ver por Tigo Sports, FBF Play, Globo, SportTV, Latina, DIRECTV Sports y DGO.

Alineaciones de Bolivia vs. Ecuador

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adriano Jusino, José Sagredo, Luis Haquín; Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita; Víctor Abrego y Marcelo Martins.

Ecuador: Galíndez; Hurtado, Arboleda, Torres, Pacho, Piero Hincapié; Cifuentes, Gruezo, Caicedo; Plata y Valencia