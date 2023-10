Este jueves 12 de octubre del 2023, Chile recibe a Perú por la fecha 2 de las Eliminatorias Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el estadio Monumental. Una de las grandes bajas de Chile, es que no podrá contar con el ‘Rey Arturo’, del Athletico Paranaense, que se lesionó el mes pasado en el empate 0-0 de la Roja de local ante Colombia en la segunda fecha del premundial regional y no fue tenido en cuenta por el DT Eduardo Berizzo para recibir a Perú. Por otro lado, la ‘Blanquirroja’ no contará con Gianluca Lapadula y Cristhian Cueva, máximos referentes de la selección incaica.

ALINEACIÓN DE CHILE VS. PERÚ

Chile: Bryan Cortéz; Matías Catalán, Rodrigo Echeverría, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Erik Pulgar, Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Bereton.

Bryan Cortéz; Matías Catalán, Rodrigo Echeverría, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Erik Pulgar, Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Bereton. Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Marcos López, André Carrillo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.