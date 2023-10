Perú vs. Argentina online por fecha 4 de Eliminatorias Sudamericanas desde el estadio Nacional. Los dirigidos por Reynoso vienen de dos derrotas consecutivas y ante Chile, la escuadra incaica se encerró en su campo, pero tampoco fue capaz de inquietar a los chilenos con contraataques y no llegó a disparar al arco en todo el partido. Cabe resaltar que aún no ha anotado goles y se aferraba a su histórico delantero Paolo Guerrero, estrella de Liga de Quito, pero el equipo no le generó ocasiones en ningún momento.

POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ VS. ARGENTINA

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Bryan Reyna, Andy Polo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Bryan Reyna, Andy Polo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lautaro Martínez, Nicolás González y Julián Álvarez.