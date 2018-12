Gabriel Costa se ilusiona con la Blanquirroja: "Me encantaría jugar por la selección"

Gabriel Costa cumplirá en enero 2019 los cinco años necesarios para defender -como nacionalizado- la camiseta de la selección peruana.

Su notable rendimiento en Sporting Cristal, donde alcanzó 26 goles y el título nacional, hizo que entre en consideración para un posible llamado a la selección peruana.

Gabriel Costa. (Foto GEC)

"Lo de la selección depende de cómo vayan las cosas para mí. Es inevitable que pase por mi cabeza esa posibilidad cuando escucho lo que dice la gente, es obvio", dijo Gabriel Costa en diálogo con FOX Sports Perú.

"Me encantaría jugar por la selección y esa opción está. Es increíble el crecimiento que he tenido en estos 5 años en Perú, me siento superado", agregó.

El último futbolista naturalizado que formó parte de la selección peruana fue Horacio Calcaterra, quien es compañero de Gabriel Costa en Sporting Cristal. Ambos podrían volver a juntarse, pero esta vez en la Videna.