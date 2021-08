Conforme a los criterios de Saber más

Si había un jugador que hizo todos los méritos para ganarse un puesto en la selección peruana, ese es Gabriel Costa. El volante nacido en Uruguay volverá a tener la chance de vestir la camiseta rojiblanca. Ricardo Gareca ha considerado al jugador del Colo Colo de Chile para afrontar la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Uruguay y Venezuela en Lima, y Brasil en Río de Janeiro. Más de una razón por las que el Gabi regresa al combinado nacional.

“Creemos que Gabriel Costa tiene un buen presente en Colo Colo y vemos oportuna su convocatoria. Siempre lo hemos seguido, a partir de que se nacionalizó. Su actitud, rápidamente se incorporó y se adaptó de forma hasta simpática”, declaró Ricardo Gareca sobre el volante.

Y es que Gabriel Costa es un futbolista que se enamoró de Perú. País al que llegó en el año 2014 para jugar en Alianza Lima, pero fue en Sporting Cristal donde demostró todo su nivel y que le permitió llegar a Colo Colo de Chile. En diciembre del 2017, el ‘Gabi’ recibió su nacionalidad peruana según Resolución Suprema No. 103-2017-IN, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”.

La suspensión de Gianluca Lapadula para el partido frente a Uruguay por Eliminatorias, obliga a Ricardo Gareca a buscar otras opciones para la delantera de la selección peruana. Paolo guerrero sería la principal opción para comandar el ataque nacional ante los charrúas. (Fuente: América TV)

Pero tuvo que esperar para ser convocado a la selección peruana. Tras terminar el Mundial Rusia 2018, Costa recibió su primer llamado a la blanquirroja para disputar algunos amistosos. En total estuvo presente en 5 encuentros donde enfrentó dos veces a Uruguay país que lo vio nacer.

Su último llamado fue para el encuentro amistoso ante Colombia el 15 de noviembre del 2019. Aquella vez, entró a los 88 minutos en la derrota de Perú por 1-0. Luego no fue llamado a la selección peruana. De hecho, su presente en Colo Colo, en aquel entonces, comenzó a ser inestable.

Llegó la pandemia por la COVID-19 y Gabriel Costa no estaba recibiendo su salario. No podía estar bien concentrado porque no tenía tranquilidad. Contó que él pagaba de su dinero el alquiler de su casa y no sabía qué iba a pasar con su futuro. Sin embargo, las cosas cambiaron en la última parte de aquel 2020 que hoy lo han llevado a ser considerado por Ricardo Gareca.

Gabriel Costa entrenando con la selección peruana. (Foto FPF).

Costa afirmó no sentirse conforme con su actuación frente Uruguay. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

-EL VOLANTE CON MEJOR PRESENTE-

Recuperado de todos sus problemas Gabriel Costa cerró el 2020 jugando 14 partido . La llegada de Gustavo Quinteros le hizo recuperar la confianza al volante quien comenzó a ganarse un puesto en el equipo titular.

De ser resistido por los hinchas, pasó a ser uno de los más queridos. Ya no pedían que se vaya, es más, ahora los seguidores de Colo Colo piden que renueven a Gabriel Costa por varios años y es que el volante se ha convertido en pieza fundamental en el equipo chileno.

En este 2021, Costa es el volante peruano en ofensiva que más partidos disputó y más goles marcados tiene. Superando a todos los convocados para esta fecha de Eliminatorias. Fue una sorpresa no ver a Gabriel en la Copa América, pero Ricardo Gareca es el que tiene la última palabra.

Sergio Peña este año solo ha jugado 23 encuentros con su equipos (22 con el Emmen y 1 con el Malmo FF), Christian Cueva tiene 18 partidos con el Al-Fateh SC, Christofer Gonzales suma 16 encuentros con Sporting Cristal, Raziel García llegó a los 14 partidos con Cienciano y Edison Flores tiene 9 apariciones en el DC United.

Gabriel Costa, por su parte, registra este año 26 partidos con Colo Colo. El ex Sporting Cristal lleva marcados 8 goles y realizó 6 asistencias en esta temporada. Esta estadística es imposible dejar para desapercibida. Es por eso que Ricardo Gareca lo convocó.

Gabriel Costa se refirió al presente de Colo Colo y el suyo. (Foto: @ColoColo)

-VARIANTE EN ATAQUE-

Una de las virtudes de Gabriel Costa es que puede jugar por todo el frente de ataque. En Colo Colo se ha vuelto un jugador importante por todo lo que le aporta a su equipo en ofensiva. En las posiciones que alternó lo hizo de la mejor manera. Es por eso que se ganó la confianza de Gustavo Quintero.

Gabriel Costa en Chile ha jugada como segundo delantero. Se posiciona detrás del punta y tiene libertad para moverse por toda la zona de ataque. Es uno de los primeros en ir a presionar, su velocidad es un punto a favor para tapar las salidas del equipo rival. Así marcó su último gol con Colo Colo: presión alta, robó el balón y la mandó a guardar.

¡GOL PERUANO 🇵🇪💪🏼! Gabriel Costa colocó el 3-0 de Colo Colo sobre la Unión Española, por la semifinal ida de la Copa Chile. ¿Convocado? 👀pic.twitter.com/60Ekn9hTFC — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 18, 2021

Luego ha jugado como interior por izquierda o por la derecha. Costa es diestro, pero sabe jugar con el perfil cambiado. Su buen uno contra uno hace que pise el área, se perfile y termine las jugadas rematando o sacando un buen centro.

Gabriel Costa sabe jugar bien pagado a la banda. Cumple esa labor que busca la selección peruana que es tener amplitud en el campo. Además, intenta desbordar y es muy preciso con sus centros. Este último detalle es lo que le ha costado a Perú. No lo ha encontrado en estas Eliminatorias a Qatar 2022.

También puede llegar como sorpresa en ataque. Le gusta pisar mucho el área y sacar pases gol. Ya lleva 6 en esta temporada en Colo Colo. Es rápido, potente, con buena capacidad de regate y, sobre todo, tiene gol. Un punto que no se debe olvidar es que, si le piden que haga el recorrido por toda la banda, también lo hace.

Gabriel Costa es una gran opción para refrescar al equipo en la parte complementaria. Sin embargo, ha demostrado en Colo Colo que tranquilamente puede ser titular en la selección peruana. Además, viene con mucho ritmo de competencia y en un gran momento.

Colo Colo ganó con Gabriel Costa en cancha durante todo el partido.

