¿De verdad Gareca podría dejar Perú e irse a la Argentina?

La respuesta al título de la nota pasa por dos temas. El primero es asegurase de que realmente la AFA tenga a Ricardo Gareca como único candidato, cosa que hasta ahora, más allá de la versión de Directv, no ha sido comprobada. Y el segundo es, si fuera el escenario de que lo quieran, confirmar que, efectivamente, Gareca se va.



Respecto al primer asunto, hay una certeza: ni Diego Simeone ni Marcelo Gallardo, los favoritos de la mesa chica de AFA, quieren entrenar a la albiceleste. Después, según todas las versiones recogidas, quedan hasta cuatro candidatos. Gerardo Martino, hoy en la MLS pero libre en diciembre, José Pekerman, sin club tras no renovar con Colombia, Jorge Almirón, ex técnico de Atlético Nacional, y ahora Ricardo Gareca, con contrato en Perú. En los cuatro hay un perfil similar: liderazgo calmo, no alto perfil, juego zonal, no atado a una sola forma de pararse y –salvo Almirón- antecedentes de selección. Los puntos extras de Almirón están en el gusto de Mauricio Macri por él. Varios creen que si no arregla con la selección de su país, será el reemplazo de Guillermo Barros Schelotto en Boca. Quieren vencer al River de Gallardo y que Almirón lo haya logrado con Lanus en la Copa del 2017 lo avala.



Sobre las chances de Gareca, el periodista Jorge Gonzales de Directv afirmó que la AFA estaría dispuesto a pagar la cláusula de resolución de contrato que Gareca tiene con Perú. De hecho, según lo que averiguamos con hasta cinco colegas de ese país, es un técnico que agrada, aunque de arranque no lo consideraron un A1 tipo Gallardo o Simeone. Impulsado por el ex jugador Oscar Ruggeri en cualquier charla del programa “90 minutos de fútbol”, es visto como un entrenador de consenso con las viejas glorias de México 86. Fue nombrado por dos dirigentes de peso, pero no goza de consenso todavía. Y sobre su contrato, saben que está atado a Perú. Eso sí, descuentan que, al tratarse del sueño de la vida de Gareca (“¿quién no quisiera dirigir a su país?”), podrían, en caso se decidan por él, facilitarse el asunto.

Es bueno señalar que Gareca parte en desventaja respecto a los otros candidatos por un tema contractual: Martino (se desvincularía de Atlanta en diciembre), Pekerman y Almiron estarán en condiciones libres en las siguientes semanas, no así Ricardo, quien tiene contrato con Perú hasta el 2021.



A diferencia de otros casos, donde la opinión de Lionel Messi, habría sido determinante para la elección del entrenador, esta vez no se le pedirá voz y voto. Quieren un entrenador para dos ciclos olímpicos, es decir 8 años, sin necesaria preferencia por la escuela rosarina, como pasó en otros tiempos, en los que ‘La Pulga’ hacía y deshacía. El gusto por Martino, de hecho, no es impulsado por Messi sino por el propio Claudio Tapia, presidente de AFA.



DIFÍCIL QUE ÉL ROMPA VÍNCULO



El segundo tema clave es confirmar si Gareca, en caso AFA se lo proponga, podría tomar la decisión de irse. Son demasiadas las voces de su entorno que indican que no lo haría. “Si finalmente decido quedarme en Perú, será para cumplir mi contrato”, dijo en su conferencia post-Mundial, cuando era un entrenador libre. Esa declaración y sus antecedentes hacen creer que no hay ninguna posibilidad. Gareca actuó parecido cuando estando en la ‘U’, en 2008, le ofrecieron Vélez. El ‘Tigre’ hizo esperar a la directiva argentina hasta diciembre, mes de la finalización de su contrato. Es decir, no rompió su vínculo con los cremas. Solo quedó libre y firmó.



Hay quienes piensan que en el Gareca molesto (“casi markarianizado”) de la conferencia del otro día hay un hartazgo de la crisis en la FPF y ciertas ganas de volver a quedar a libre (para elegir otro destino). “No es por eso. Ricardo ( Gareca) está preocupado en serio por el fútbol peruano. No lo hizo por táctica”, nos confió una fuente de su entorno.