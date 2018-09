Antes de alistar maletas y tomarse el avión de 12 horas hasta Holanda, Ricardo Gareca atendió con paciencia a diferentes medios del periodismo deportivo local en la oficina de selecciones de Videna. Sin perder la calma, con ligeras exaltaciones cuando le insistían con el tema Paolo Guerrero, el ‘Tigre’ no traicionó su conocido discurso de apertura y gambeteó polémicas con habilidad de ‘10’, a pesar de haber sido un ‘9’ de área en los ochenta y noventa. Quedaron algunas dudas luego de escuchar todos sus diálogos con la prensa nacional. Esas comenzarán a resolverse este jueves en el Ámsterdam Arena, cuando Gareca, finalmente, nos responda a todos en las canchas.



1.¿De qué jugará Horacio Calcaterra? El profesor Gareca ha explicado que una de las razones potentes para convocar al jugador de Sporting Cristal es su naturaleza polifuncional. Hay hasta tres lugares donde hay intención de verlo en estos amistosos ante Holanda y Alemania: como volante mixto que acompañe al centro a Pedro Aquino (el reemplazo de Tapia), como extremo o como mediapunta (donde el titular sigue siendo Cueva). ‘Calca’ tendrá que aprobar el examen como hombre que aporte dinámica e ideas a un plantel que habla su mismo idioma de juego.



2.¿Sabemos jugar sin Paolo Guerrero? Esa fue una de las preguntas que más esquivó el ‘Tigre’ la semana pasada, sobre todo si la interrogante iba en retrospectiva a lo que ocurrió en el Mundial de Rusia (específicamente en el debut ante Dinamarca). Lo que no se ha animado a decir aún, y es muy evidente, es que Gareca ha buscado muchas maneras de vivir los días sin el ‘9’ suspendido en los últimos 12 meses. Por eso, ante holandeses y germanos, volverá a probar a Farfán como punta y quizá le dé una de sus últimas oportunidades a Ruidíaz para que se consolide como opción de gol.



3. ¿Alberto Rodríguez seguirá siendo llamado así no juegue? Durante el último proceso de selección mayor, el zaguero de la ‘U’ era una excepción. Si el criterio muchas veces se medía por los minutos sumados en el campo, este se derrumbaba con Rodríguez, quien jugó el Mundial de Rusia sumando poco más de cuatro partidos en la temporada con Junior de Barranquilla. El crecimiento de Santamaría, Araujo, Abram y la madurez de Ramos harán cada vez más difícil que se prefiera a un futbolista talentoso pero inactivo y con 34 años. Solo si recupera el ritmo con los cremas, podremos verlo de vuelta en octubre.



4. ¿Qué posición en el campo le preocupa más? Que se haya convocado a un Sub 20 como Marcos López puede llevar a varias conclusiones: hay intención de conectar a la selección mayor con el trabajo en menores con Daniel Ahmed, y también que existe el interés por enriquecer puestos donde no hay recambio a la vista. López puede jugar como lateral o extremo por izquierda. Podría ser el suplente natural que quizá Trauco y Flores aún no encuentran. Atención, Nilson Loyola, aprovecha esta fecha doble. Gareca no lo dirá, pero en este inicio de proceso muchos de sus jugadores darán un examen final.