Ricardo Gareca anunció este viernes a los convocados de la selección peruana para el repechaje Qatar 2022, una lista en la que no fue incluido Paolo Guerrero, a pesar de la evolución de su lesión. Aún es temprano, dijo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

“El está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera, no queremos alterar nada que lo pueda perjudicar”, empezó diciendo el técnico argentino.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el ‘Depredador’ también afronte el compromiso clave de la bicolor.

“Nos jugamos todo y queremos contar con los mejores jugadores, pero estamos en esta situación. Estamos decidiendo por la selección por Paolo. Queremos que se ponga de la mejor manera”, agregó Gareca.

Pero hay chance de verlo ante Emiratos o Australia. “Si llegáramos a tener un ok (del departamento médico) recién podríamos contemplar la posibilidad de llevarlo o no. En principio no está en la lista, recién tendría que hacer fútbol acá”, opinó el seleccionador de la ‘Blanquirroja’.

“Paolo tiene un periodo de recuperación que la selección no quiere alterar. La selección no quiere apurar los tiempos por el futuro que tiene Paolo, no solo para un partido”, añadió al respecto.

“Él quiere seguir jugando, priorizamos esencialmente la carrera del jugador. Vamos a seguir evaluando antes del viaje, si llega a hacer fútbol veremos en qué condiciones está”, sentenció Ricardo Gareca.