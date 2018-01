“Gareca no tiene Twitter”; por Pedro Canelo [OPINIÓN]

Ricardo Gareca no tiene Twitter. Si bien en los días más calientes de la Eliminatoria mundialista hubo una cuenta en esta red social que usurpó la identidad del técnico argentino, lo real es que el ‘Tigre’ por ahora prefiere estar al margen de este tipo de herramientas tecnológicas. Su seguimiento a los futbolistas que podrá llevar al Mundial Rusia 2018 no será apretando F5 en la computadora para saber si anotaron un gol o si fueron expulsados. Él prefiere material audiovisual de noventa minutos preparados con exclusividad para su estudio. Videos hechos en casa. Videos Made in Videna.



En enero, salvo en la Liga Premier, vivimos un desierto informativo para lo más importante del fútbol mundial y local. Lo único relevante se refiere a fichajes o ceses de jugadores y técnicos. Y en medio de esas idas y vueltas, en el Perú hemos vivido semanas de entusiasmo al encontrarnos con anuncios sucesivos de contrataciones de compatriotas en ligas del extranjero. El último reporte confirma que son 36 los legionarios.



Luis Abram, refuerzo defensivo de Vélez Sarsfield, fue el último en ser ‘photoshopeado’ para esa imagen de anuncio en redes sociales. Casi todos pasaron por esa bienvenida virtual llena de color y retuits. Podríamos hasta coleccionar esas composiciones y armar un primer álbum de “peruanos en el extranjero” antes de la llegada de la esperada colección de Panini. Fue reconfortante para periodistas e hinchas ver renacer a nuestro balompié como una posibilidad de exportación. Pero ni reporteros ni fanáticos convocamos listas para el Mundial de Rusia 2018. Quienes toman las decisiones en la Videna no buscarán tendencias tuiteras o lo más leído en Facebook. La medición, con una cuenta regresiva que ya empezó, se vivirá en tiempo real en cada estadio de México, Holanda, Estados Unidos o Perú. Y estos dos meses serán determinantes.



Sin duda es una buena noticia que se haya recuperado la credibilidad en el futbolista peruano con la clasificación al Mundial. Ganan los clubes con arcas menos desnutridas, gana el Descentralizado con más prestigio, gana el periodismo con contenidos más aterrizados en la realidad antes que la ilusión. Gana la selección también porque la competencia crece y se hace más aguda mientras más se acerca el 16 de junio del debut mundialista ante Dinamarca. Lo que toca ahora es hacer la diferencia sobre el césped. No basta con el anuncio de un fichaje internacional en Twitter con diseños vistosos, para imprimir como póster. Los tuits padecen de fugacidad y poca memoria. La vigencia solo será ganada con los chimpunes bien puestos frente al arco rival.



Preocupa que Christian Cueva juegue poco o que Ray Sandoval sea expulsado en su primer balón disputado. No alcanza solo con llegar al extranjero para ser mundialista. Febrero y marzo serán decisivos porque determinarán ese llamado de jugadores para los amistosos ante Croacia e Islandia en Estados Unidos. Y de esa convocatoria muy poco cambiará en la lista de buena fe que se mandará para la Copa del Mundo en mayo. Alegra que André Carrillo, Paolo Hurtado y Ruidíaz no hayan perdido de vista el gol en el inicio 2018, toca que el resto haga la diferencia en las próximas ocho semanas. El tren a Rusia solo pasará una vez y, Gareca lo dirá este mediodía con tono paciente, nadie tiene el boleto comprado aún.