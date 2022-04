La selección chilena no logró clasificar al Mundial Qatar 2022 ni al repechaje y la prensa de dicho país comenzó a hablar de un fin de ciclo de la denominada ‘Generación dorada’. Sin embargo, Gary Medel dejó en claro que no piensa dejar ‘La Roja’ en un futuro cercano.

“Quiero seguir compitiendo en la selección. No voy a regalar mi puesto, me costó una eternidad ganármelo y voy a jugar hasta que sienta que ya lo perdí”, comenzó diciendo el defensor en una entrevista con ESPN.

Por otro lado, aseveró que desea mantenerse jugando en la Serie A de Italia, a un alto nivel. ‘’Quiero jugar un año más en Bolonia. Tal vez no estoy en un equipo grande, pero compito semanalmente con jugadores de alto nivel. Me motiva jugar con futbolistas buenos”, dijo.

“El año pasado no fue muy bueno debido a las lesiones. No tenía muchas ganas de seguir en Europa y quería regresar a mi país. Tenía planeado también irme a España, ya estaba todo listo, pero no se dio. La situación cambió de un momento a otro”, añadió.

Gary Medel, de 34 años de edad, tiene contrato en Bolonia hasta junio del presente año y aún no ha renovado. Se espera conocer nueva informaciones sobre este punto en las próximas semanas.