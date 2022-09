Gerardo Martino , estratega de la selección mexicana , llamó la atención por sus declaraciones luego de la victoria del ‘Tri’ sobre Perú, y no precisamente debido a su análisis del encuentro amistoso disputado en California. Un periodista consultó al entrenador argentino sobre sus intenciones en el partido de preparación y atinó, provocando su sorpresa. El momento es viral en redes sociales.

En medio de la conferencia de prensa posterior al duelo, un reportero resaltó el cambio de interiores en el equipo azteca con Luis Chávez y Carlos Rodríguez pensando en los desafíos en Qatar 2022, atrapando de inmediato la atención del ‘Tata’. Luego planteó al DT si busca un ‘9′ que sea más asociativo que definidor y solo recibió elogios como respuesta. Desde la prensa mexicana lo tomaron como una indirecta.

“Me demoré cuatro años en que me hagan una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar. Te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer la conferencia”, contestó Martino, jugando con la procedencia del periodista que dio en la tecla.

¿QUÉ 9 QUIERE MARTINO EN MÉXICO? La pregunta que ¡PUSO CONTENTO! al entrenador en conferencia de prensa. pic.twitter.com/haMLvyzFN6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2022

México no convenció en funcionamiento ofensivo, pero se impuso 1-0 a Perú con un gol de Hirving Lozano para romper una sequía del equipo en el ataque. Al respecto, Martino señaló que no tiene que pasar desapercibida la primera media hora de juego.

“Perú no es rival mundialista por un penal y en la primera hora nuestro equipo jugó a tono con el partido con Paraguay, con los grandes momentos con Ecuador. Después ellos corrigieron nosotros perdimos fluidez en la circulación. En esa primera media hora erramos muchos pases que nos hubieran puesto en situación de gol”, lamentó.

En el Mundial Qatar 2022, México jugará en el grupo C en el que se enfrentará a Polonia, el 22 de noviembre, Arabia Saudí, el 26 y Argentina el 30.