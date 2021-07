Conforme a los criterios de Saber más

El domingo 11 de julio, pasada las 9 de la noche, Germán Alemanno no pudo más con su felicidad: su selección de Argentina se coronaba campeona de la Copa América y un íntimo amigo suyo, Ángel Di María, había sido quien con su gol le daba el histórico título a los liderados por Lionel Messi. Con un buen asado y el infaltable mate, “Avatar”, como lo apodaban en el fútbol peruano, deliraba de alegría, una alegría que se mantiene efusiva e intacta pese al pasar de los días y que hoy comparte con nosotros.

“Di María me enorgullece como amigo, como argentino”, confesó emocionado. Y es que, el ex delantero de Universitario, quien visitó al “Fideo” en Paris el año pasado, conoce el lado humano de la también estrella del PSG. Entre ellos aflora un sentimiento de hermandad que nació en los potreros de Rosario Central, y que pese a forjar caminos distintos, perdura con el tiempo. El ex “Canalla”, como nacionalizado peruano, también festejó cada victoria de la blanquirroja. “Perú hizo una gran Copa América, hubo cambios en todas las líneas, pero no no se sintió. Habrá sana competencia con miras a la Eliminatorias”, fue su alentador mensaje. Además, como ex delantero, opinó sobre el desempeño de Gianluca Lapadula y la posibilidad de verlo jugar junto a Paolo Guerrero muy pronto.

—Imagino que gritaste a todo pulmón el gol del título de Ángel Di María ante Brasil en la Copa América…

Sí, me pongo orgulloso al decir que somos amigos. Sigue con la misma humildad, no cambia, eso hace más valiosa a la persona. La gente piensa que son extraterrestres, pero son humanos, por más que jueguen donde sea.

—¿Tienes comunicación fluída con el “Fideo”?

Converso todos los días por WhatsApp, igual con los amigos de Rosario Central.

—¿Lo felicitaste por el golazo y el título?

No, ahora no. Yo no soy de estar en los buenos momentos, yo estoy en los otros. Me alegro como amigo que haya podido convertir ante Brasil. Se sacó la espina de tantas buenas actuaciones.

—¿Persiste la amistad?

Sí, claro.

—¿Nació en menores de Central?

Claro, pero él era más chico, como de la promoción de Cueva, cuando lo teníamos en San Martín. Lo vimos crecer. Era un pibe, nosotros ya teníamos veintiún años. Nos hacíamos cargo de los más chicos. Hasta el día de hoy tenemos buena relación, disfrutamos de sus logros.

—Messi sumó su primera copa con Argentina. Silenció a sus detractores…

Cuando escucho a alguien opinar mal de Leo, no lo entiendo. Son caraduras, puede ser por alguna broma de Newell’s.

—¿Con Leo haces una excepción por el hinchaje?

Pero Messi no jugó ahí. Ni un minuto. No lo hizo oficialmente. Aparte en ese equipo no le quisieron pagar, por eso se tuvo que ir (risas). Para mí no cuenta, no tengo problemas en decirlo.

—¿No viste su foto con la camiseta de Newell’s, a los 9 años, fue campeón en la Copa Cantolao en Lima?

No. Nadie se acuerda (risas).

—¿Y si, algún día, cuelga los botines en Newell’s?

No lo hará, ni loco. Entonces, espero que no vuelva.

—Luis Advíncula está por fichar por Boca Juniors…

Ojalá se concrete y vaya al fútbol argentino, a un equipo que pelea siempre por la Copa Libertadores. Ya jugó en un equipo que detesto (Newell’s Old Boys). A ese equipo no lo nombro, jugó en un innombrable (risas).

—¿El hinchaje es muy pasional en Rosario?

Sí, los odiamos. La previa y post partido es una locura, es de vida o muerte. Cuando eres hincha de River o Boca, es más nacional, pero al salir a la calle te puedes encontrar a un hincha de Vélez, Racing, Independiente, pero cuando acaba un clásico en Rosario, solo te encuentras con hinchas de Central o Newell’s.

—¿Jugaste y ganaste clásicos?

Jugué varios, pero no pude anotar. Eso sí, les gané. Recuerdo que me lesioné el primer tiempo en la Copa Sudamericana que eliminamos a Newell’ s, en el 2007, me desgarré.

—¿Cuál es tu apreciación como ex delantero sobre Gianluca Lapadula?

Es un gran futbolista, pero no era fácil conocer su juego. Contra Argentina, tenía apenas dos a tres prácticas. Pero sí me percaté que picaba bien a los espacios, y que sería importante ante la ausencia de Paolo Guerrero, quien es más referente de área, más de picar la pelota. Soy fanático de Paolo Guerrero, pero el equipo ya se adaptó a Lapadula, y lo hicieron espectacular. Son procesos. Resultó ante Ecuador, y genera confianza, lo que hace que un futbolista rinda más.

—¿Su personalidad ayudó en su rápida adaptación?

Es un chico alegre, cariñoso, eso es bueno para el grupo. Hace sacrificio sin pelota, desgasta a los centrales, es el primer defensor. Su función es anotar goles, pero se tira de cabeza, entonces, atrás tambien querrán hacer lo mismo. El fútbol es contagio, así sucede también cuando fallas pases, uno se vuelve dubitativo.

—¿Avizoras una dupla en ofensiva Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula?

Desde mi humilde punto de vista, no soy entrenador, solo un simple hincha, no creo que la selección juegue de entrada con dos atacantes. Lo que dio resultado fue la posesión en la mitad de la cancha, y esa función la hacen los tres volantes. Y de hacerlo, tendrían que sacar a alguien de la medular, siendo eso contradictorio. Lo veo más por el tema de competencia. Hay jugadores de nivel por puesto en cada posición. Hace meses atrás, habían jugadores inamovibles.

—¿Por qué a Ruidíaz se le cierra el arco?

El equipo tiene que adaptarse al jugador, como sucedió con Lapadula en la Copa América. Con Raúl no hubo chance de que tenga dos o tres partidos seguidos. Le faltó tiempo, también al equipo. No vamos a descubrir que a la “Pulga”, quien es un crack y lo tuve de compañero. No hay mucho misterio.

—Nació otra alternativa en ataque con Santiago Ormeño…

Sí, pero es de otras características. Es una mezcla entre Lapadula y Guerrero. Te puede dar posesión, gira bien, genera espacios, buen juego aéreo. El universo de jugadores está creciendo, es bueno para todos.

—Yotún figura en el once ideal de la Copa América…

Me puso contento. Lapadula también estuvo en consideración. Yotún jugó la Copa para siete u ocho puntos. Si no fuera porque no es comunitario (pasaporte comunitario), debería estar en algún grande de Europa.

—¿Qué futbolista peruano destacó en la Copa América?

Cueva. Es el eje de la selección. En él descansa Yotún, el equipo. Cuando juega, el equipo es uno, y cuando no está, es otro. Es el jugador que no puede faltar.

—Compartiste vestuarios con Cueva en la San Martín ¿Ya daba pistas de su calidad futbolística?

Estaba chiquito. Esos tres años salimos campeones, jugaba poco, pero ya pintaba para crack. Cueva te limpia el juego. Fue creciendo en lo futbolístico de a pocos, debutó por méritos propios, no por una bolsa de minutos.

—¿Qué opinas de sus actos de indisciplina?

Yo trato de no meterme en eso, pues me pongo en el lugar del jugador. Trato de enseñar a los más chicos que hay momento para todo en la vida. El jugador inteligente es el que lee mejor los momentos. Pero los futbolistas también pueden equivocarse, la diferencia es que son personas públicas.

—¿Ahora eres agente de futbolistas?

Sí, me encanta lo que hago. Estoy apuntando a camadas de chicos y crecer junto con ellos. Hay que ayudar a los chicos que entiendan los momentos de la vida. El haber estado dentro de una cancha me ayuda mucho, en la vivencia, nosotros ya erramos.

—¿En la “U” no se vio tu mejor versión, la de San Martín campeón?

Jugaba de “9”, pero yo siempre fui un segunda punta. Hay jugadores que son para esperar la pelota, yo salía mucho del área. Me hubiese gustado, en mi mejor momento con San Martín, haber tenido la chance de jugar por la selección peruana, pero me nacionalicé muy tarde, cuando jugaba en Coopsol.

