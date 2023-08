A pocas semanas del inicio de las Eliminatorias 2026, el exfutbolista Germán Leguía aseguró ver muy “tranquilo” al técnico Juan Reynoso tras los cuatro partidos amistosos (1V 1E 2D) al frente de la Selección Peruana.

Dijo también que hay varios jugadores que pueden “reemplazar” a Christian Cueva, quien era fundamental en la era de Ricardo Gareca, pero que ahora viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento.

“Veo muy tranquilo y con confianza a Juan (Reynoso) y eso me alegra. Sigo diciendo que hay varios que pueden reemplazar a Cueva, hay jugadores como Flores que están muy bien. Confío mucho en Valera, siempre las pelea, no importa que las falle, pero siempre lo intenta”, dijo al programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación.

“Hay jugadores, no debemos preocuparnos por el equipo. Todas las selecciones tienen problemas, Brasil mismo. A mi parecer, Perú no pierde en Paraguay y con Brasil no se le debe jugar de igual a igual, es una selección que gana hasta de visita, pero Juan va a saber manejar eso”, agregó.

Asimismo, Germán Leguía destacó el presente de Universitario en el torneo Clausura de la Liga 1 Betsson gracias al buen trabajo que viene realizando el entrenador Jorge Fossati.

“El equipo está muy bien, pues cuando se lesiona algún jugador entra otro y lo sigue haciendo bien, eso es lo importante en un equipo, que no te va a preocupar si se lesionaba alguien y no tenías a quien poner”, sentenció.