A cinco días de una nueva convocatoria de Ricardo Gareca, el ministro de Relaciones Exteriores lanzó una bomba que puede influir en este llamado. Mario López Chávarri declaró en RPP que Gianluca Lapadula había iniciado sus gestiones para contar con su partida da nacimiento peruana, que incluso podría recibirla hoy mismo. Así, el delantero del Benevento Calcio podrá sacar su DNI y pasaporte, documentos claves para ser seleccionado por Perú por los nuevos Estatutos de la FIFA.

“Las gestiones de Gianluca Lapadula han empezado. Hoy puede tener ya su partida de nacimiento peruana. Tiene que ser la madre la que va a acreditar el nacimiento de su hijo y su propia condición de peruana ante el consulado de Torino. Apoyamos a todos los ciudadanos que quieren obtener su nacionalidad peruana. Los hijos de connacionales lo pueden hacer”, declaró el canciller en Radio Programas del Perú. El mismo medio cuenta que el atacante ya conversó del tema con Ricardo Gareca.

Pero, ¿qué dice el máximo ente del fútbol mundial respecto a esta situación? En setiembre, Giani Infantino informó que habían cambios en la elegibilidad para jugar por selecciones nacionales , que forma parte del Reglamento de la aplicación de Estatutos. Hay que revisar desde la página 74 a la 80 para conocer qué debe hacer el ítalo-peruano de 30 años ni bien tenga su DNI peruano en las manos.

Toda persona que posea la nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país, es el primer párrafo en los principios de la elegibilidad. El cambio respecto a los anteriores Estatutos está en las palabras “será seleccionable", pues antes decía “podrá ser”. Es decir, se confirma que con el solo hecho que un futbolista demuestre que cuenta con la nacionalidad de un país, podrá ser convocado. En su caso, él ya es peruano, pero aún no cuenta con DNI.

En el punto 2, la FIFA aclara que hay dos formas de demostrar esta nacionalidad. Al ser de madre peruana, Gianluca Lapadula cumple con el punto A, que describe la manera automática. No jugó partidos oficiales por la Azurra, así que en ese aspecto no habrá problemas con él. Ojo, la FIFA exige que el jugador deberá hallarse físicamente en el territorio de la federación durante al menos 183 días en un periodo de doce meses para que se considere que «ha vivido (…) en el territorio» de dicha federación ese año. Pero él puede acogerse a que toda su vida jugó en Italia, donde también nació.

En setiembre, la FIFA cambió los pedidos para que un futbolista juegue por otra selección, favoreciendo casos como el de Lapadula. (Foto: Captura Estatutos FIFA)

El punto 6 aclara por completo la situación del exjugador del AC Milan: Todo jugador que, por su nacionalidad y conforme al art. 5, sea seleccionable con más de una federación, únicamente podrá defender a una de ellas en un partido internacional si (...) b) uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio de la federación. En resumen, que su madre haya nacido en el Perú le permite jugar por la bicolor.

En el siguiente párrafo, encontramos que la FIFA pide una especial de consenso. Independientemente de lo estipulado en el apdo. 1 del presente artículo, aquellas federaciones que compartan una misma nacionalidad pueden llegar a acuerdos específicos entre ellas. Este no sería el caso, puede en Italia no volvieron a mostrar interés por él, ni viceversa. El punto 7 no influye, pues es para futbolistas nacionalizados.

El punto más importante es el 9, Cambio de Federación. El 31 de mayo de 2017, Italia goleó 8-0 a San Marino con tres goles de Gianluca Lapadula, en su única presencia con la escuadra cuatro veces campeona del mundo. La FIFA explica todas las situaciones en partidos de competencia oficial, pero este fue un amistoso, lo que hace más fácil su llegada a la selección peruana.

Eso sí, Lapadula aún podría jugar otra vez por Italia, pues al jugador al que se le haya concedido el cambio de federación y que no haya jugado partido alguno de competición oficial o no oficial de cualquier disciplina futbolística con su nueva federación podrá solicitar el cambio de federación, es decir, la vuelta a su primera federación siempre que aún posea la nacionalidad del país de dicha federación.

En tanto, Gianluca Lapadula no volverá a la Azurra en caso Ricardo Gareca lo convoque y dispute un torneo con Perú en el que coincida Italia. En este caso, Eliminatorias y Copa del Mundo. Además, él y la FPF deberán presentar a la Comisión del Estatuto del Jugador, a través de la federación pertinente, una solicitud de cambio de federación. Al momento que obtenga su DNI, todo será más fácil para el delantero.

Gianluca Lapadula ha jugado este año en el Lecce y Benevento de la Serie A. (Foto: Agencias)

