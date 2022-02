Conforme a los criterios de Saber más

Terminar ahogado en las alturas de Quito y La Paz o decidir usar una máscara en lugar de operarse el tabique desviado para no perderse ningún partido pese a los riesgos que corre. O simplemente abrazar a sus compañeros en todo momento. Ese es Gianluca Lapadula Vargas, el delantero que llegó desde Italia para heredar la ‘9′ de Paolo Guerrero en la selección peruana y que hoy cumple 32 años. El de los piques al espacio que tanto le gustan a Christian Cueva y el guerrero que aplaude el Perú entero.

Gianluca nació en Turín un 7 de febrero de 1990, año en el que se disputaba el Mundial de su país. Hijo del italiano Gianfranco Lapadula y la peruana doña Blanca Vargas, el ‘Bambino’ creció siendo tifosi. Hizo divisiones menores en la Juventus disfrutando de la magia de Zinedine Zidane, jugó casi toda su carrera en el Calcio y hasta debutó con triplete en la ‘Nazzionale’, pero con la Blanquirroja es cuando se siente más identificado, feliz.

“Todos los muchachos me ayudaron demasiado con la selección. Soy feliz viniendo a Perú. Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú” , confesó en septiembre pasado el delantero que alguna vez llegó a Lima con una mascarilla con los colores rojo y blanco, y en otra oportunidad fue a llevarle la camiseta de la selección al mismísimo Papa Francisco.

Pero de gestos no solo vive el delantero. Gianluca debutó con la Bicolor en octubre del 2020 en la caída 2-0 ante Chile por las Eliminatorias. Desde entonces ha marcado cinco goles y dio tres asistencias en 18 partidos, siendo la Copa América Brasil 2021, en la que fue elegido el mejor de la Blanquirroja en el torneo, el torneo en el que terminó de adaptarse y entenderse con sus compañeros.

Es tan grande su aporte que hasta el extécnico del combinado nacional, Sergio Markarián, opinó sobre el delantero. “Es un equipo con Lapadula y otro sin Lapadula. Con él, además de tener buen juego, tiene la movilidad de un centrodelantero que mete diagonales, que gana en el cuerpo a cuerpo con los centrales y que define bastante bien. Con la presencia de Gianluca, Perú fue un equipo totalmente distinto y que merecía tener la oportunidad de pelear por la clasificación, se lo ganó legítimamente” .

A falta de dos finales para culminar las Eliminatorias Qatar 2022, con el sueño mundialista intacto (Perú marcha quinto con 21 puntos), la Blanquirroja buscará la clasificación con Lapadula como estandarte, acompañado de sus dos mosqueteros: Christian Cueva y André Carrillo.

¿Llega sin ritmo?

La próxima fecha doble -y la última- se jugará entre el 24 (vs. Uruguay en Montevideo) y 29 (vs. Paraguay en Lima) de marzo. Quedan seis semanas aún, pero desde ya el presente de los posibles convocados es de interés nacional: si son titulares o suplentes, si no se lesionan, etc.

El caso de Gianluca Lapadula de cierta manera preocupa. Con el mercado de pases en Italia cerrado, y algunos otros países de Europa también, lo más probable es que el ítalo-peruano se quede en el Benevento que disputa la Serie B. El problema está en que hace unas semanas hubo un cortocircuito entre futbolista y club.

¿Qué pasó? Ocurre que el entrenador Fabio Caserta reveló que el ‘9′ le dijo que no quería “seguir jugando” en el equipo porque quería fichar por otro club. Estas declaraciones no cayeron bien y la institución le abrió dos procesos ante la Junta Arbitral de la Serie B por incumplimiento de obligación contractual.

En medio de todos los problemas, Gianluca, quien es máximo goleador del torneo, quedó fuera de los últimos cuatro partidos -su último encuentro fue el 15 de diciembre en la caída 2-1 ante Fiorentina por la Copa Italia- y no sería convocado en lo que resta de la temporada.

Más allá de que su caso está a la espera del fallo (Lapadula, a través de su abogado, desmintió a su técnico), preocupa que el ‘9′ posiblemente llegue sin actividad futbolística ni ritmo de competencia a los dos partidos cruciales que tiene el combinado nacional.

