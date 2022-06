En la previa de lo que será el amistoso internacional entre Perú vs. Nueva Zelanda, cotejo de preparación para ambos de cara al repechaje al Mundial Qatar 2022, Gianluca Lapadula brindó una conferencia de prensa donde aseguró que está motivado y mentalizado en cumplir el sueño de todos: clasificar a la Copa del Mundo.

“Creo que es un momento muy importante. Muy importante para mi vida, pero no creo que sea el más importante porque hay que tener objetivos grandes en la vida y yo estoy seguro que tendremos muchos momentos importantes y lindos juntos. Hay que tener ambición”, comenzó diciendo el ‘Bambino’.

“Yo siempre pienso que si puedo elegir una responsabilidad o no, yo siempre prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado. Tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que llegue la ansiedad, solo hay mucha motivación. Sabemos que es un partido muy importante, entonces nos jugamos muchísimo, pero hay que llegar con la manera de sentirse ganadores y sacar este partido adelante”, agregó.

“En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo, porque con trabajo siempre se gana y así me preparo siempre”, sentenció Gianluca Lapadula.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. NUEVA ZELANDA?

El cotejo entre ambas selecciones está programado a jugarse este domingo 5 de junio, desde las 10:30 a.m. (hora local), en el RCD Stadium de Barcelona, España.