Conforme a los criterios de Saber más

Sin una cinta en el brazo, Gianluca Lapadula sale al campo como un capitán del club de la pelea. Todo un país le entrega el corazón porque conmueve verlo como un Jake LaMotta pegado a una pelota de cuero. Hoy confirmó que tiene varios rounds pendientes al anotar un “hat trick” con el Benevento de Italia (victoria 4-1 sobre Cittadella). Al igual que ese boxeador, apodado “Toro Salvaje” entre la década del cuarenta y cincuenta, Lapadula tiene ascendencia italiana y convierte su instinto competitivo en una armadura para resistir golpes sin retroceder nunca. Sin rendirse jamás.

Son tiempos de debate alrededor de la selección peruana: sobre el sistema de juego, sobre la humildad del deportista o acerca de cuál generación de futbolistas peruanos fue la más ganadora. Lo único que no se discute es que ‘Lapagol’ debe ser titular de la blanquirroja hasta el final de estas Eliminatorias. Sin duda es una gran noticia para Ricardo Gareca, y compañía, que el turinés se reencuentre también con el gol en su club.

LEER MÁS: Ricardo Gareca y el escenario al cual no se enfrentó otro técnico en el Perú

Lo más impactante de esta producción en la segunda división de Italia, es que Lapadula necesitó solo 45 minutos para sus tres anotaciones: ingresó a los 46′ y celebró a los 69′, 84′ y 86′. Suficiente para llevarse la pelota del partido y devolvernos algo de optimismo para lo que se viene en la selección peruana.

Desde hace diez años, Lapadula no anotaba un “hat trick” con clubes. Lo había conseguido en la cuarta división de Italia. El 11 de diciembre del 2011, su entonces club, San Marino Calcio, venció 4-1 a Sambonifacese. Recordemos, además, que en junio del 2017, ‘Lapagol’ le hizo tres goles a San Marino con la selección de Italia (partido amistoso que no le impidió jugar hoy por Perú).

Gianluca Lapadula anotó triplete con Benevento (Foto: Agencias)

-El club de la pelea-

Con la blanquirroja la inspiración de Lapadula no es menor: tres anotaciones oficiales en Copa América, asistencias en Eliminatorias y un rendimiento totalmente acoplado al sistema de juego del equipo de Gareca. Atacante titular e inamovible a pesar de una fractura de tabique, como en el torneo continental, o al margen de dos dientes rotos en el partido con Venezuela. El ‘9’ infaltable en el once bicolor con máscara o sin ella.

“Cuando hay una fractura de la zona nasal, eso consolida en un plazo de dos a tres semanas. El cartílago puede sanar en ese tiempo”, le responde a este Diario el ex médico de la selección, Julio Grados. Esa máscara negra, de exponente de lucha libre, pronto será una anécdota del pasado. En cambio, el romance con los colores rojo y blanco no se quedará como fugaz moda. “Soy feliz viniendo al Perú, cada día sigo pensando que no puedo vivir sin Perú”, dijo Lapadula, en un acto verbal de entrega. No solo hay que poner la cara, hay que también decirlo. Por eso el Perú, en pleno, ama a Lapadula. Y viceversa.

Gianluca Lapadula se perfila como el titular de Perú ante Chile. (Foto: AFP)

Aún le quedan varios rounds a este “Toro Salvaje” incansable. Con 31 años, ‘Lapagol’ tiene espacio y tiempo para ganarse todos los votos en primera vuelta. “Llegué a Lima mucho más feo, ahora soy un chico lindo”, bromea Lapadula por sus constantes lesiones faciales, tanto en la Copa América como Eliminatorias.

Esa ironía también puede ser una metáfora de su relación con la selección. En menos de doce meses, el delantero nacido en Turín pasó de ser el futbolista que descartó jugar por Perú en el 2016 a ser el actual símbolo blanquirrojo del compromiso y entrega. A finales del año pasado, Lapadula era tendencia por un crítica tatuaje sobre sus raíces peruanas. Hoy, los grabados en la piel de miles de peruanos tienen su nombre. Tienen su magullado rostro de goleador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mira el desplante de Messi a Pochettino al ser sustituido en el PSG Paris Saint Germaint consiguió un importante triunfo 2-1 ante el Lyon en Ligue 1. Sin embargo, un gesto polémico de Lionel Messi con Mauricio Pochettino se llevó toda la atención en el encuentro. (Fuente: América TV)