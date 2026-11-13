La selección peruana recibió una noticia preocupante durante el amistoso internacional frente a Bolivia. Gianluca Lapadula tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar una molestia en el muslo izquierdo, lo que generó atención sobre el estado físico del delantero nacional.

El atacante ítalo-peruano sintió la incomodidad física durante el compromiso disputado en Matute y dejó la cancha para recibir atención del cuerpo médico de la ‘Bicolor’.

Lapadula pide atención médica y recibe hielo tras una molestia muscular. Foto: Captura de video/AméricaTV

Tras salir del campo, Lapadula recibió hielo en la zona afectada, como parte de las primeras medidas de atención. Por el momento, no se ha confirmado la gravedad de la molestia ni el tiempo que podría necesitar para recuperarse.

La situación se produjo en un partido correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en el que Perú buscaba conseguir un resultado positivo ante Bolivia bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

Cabe recordar que Lapadula había sido protagonista del encuentro al convertir el gol de penal que permitió a la selección peruana ponerse en ventaja. Su salida representa un tema de atención para el comando técnico, que deberá evaluar su evolución tras el compromiso.

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