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La selección peruana recibió una noticia preocupante durante el amistoso internacional frente a Bolivia. Gianluca Lapadula tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar una molestia en el muslo izquierdo, lo que generó atención sobre el estado físico del delantero nacional.

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