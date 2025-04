Sin duda alguna, este 2025 no es el mejor año de Gianluca Lapadula. Sin embargo, el delantero de 35 años poco a poco busca reencontrarse con el gol. Hace unas semanas anotó un doblete, cortando así una sequía de seis meses. Fueron sus primeros festejos del ‘9′ que busca volver a su mejor momento para cerrar de la mejor manera las Eliminatorias con la selección peruana.

“Me llevó un tiempo, pero lo conseguí (volver a anotar tras seis meses). En Pescara, Cesena y Cagliari me tomó como seis o siete partidos. Estoy bien físicamente y sé que era el momento”, comentó el ítalo-peruano tras sus tantos a la Sampdoria por la fecha 32 de la Serie B. Este domingo volvió a ser titular, aunque no pudo marcar y su equipo, el Spezia, no pasó del empate 2-2 ante el Mantova.

“Me gustaría estar con mi selección y clasificar al Mundial”, añadió el ‘Bambino’, quien no da por perdidas las chances de la Bicolor en la lucha por un cupo a la Copa del Mundo del próximo año. El combinado patrio se ubica en el novedo puesto con diez puntos, a cinco de Venezuela que está en el séptimo lugar que da un cupo al repechaje.

Sin embargo, Lapadula también tiene otro gran objetivo este año: ascender con el Spezia a la Serie A. Su equipo marcha tercero con 59 puntos, siete menos que el Pisa y 16 menos que Sassuolo, los dos que hasta el momento estarían ascendiendo directamente. Spezia está ingresando a las semifinales de los playoffs en busca del último cupo.

En ese sentido, El Comercio conversó con Stefano Melissano, director deportivo del club italiano, sobre la actualidad de Lapadula, lo mucho que le costó volver al gol y sus objetivos con la selección peruana.

—Fuiste el encargado de llevar a Lapadula a Spezia, ¿cómo viviste que haya hecho un gol después de seis meses?

Gianluca tenía muchas peticiones, pero nuestra relación le llevó a elegir el Spezia y nos hizo muy felices, demostrando la personalidad de un verdadero profesional como es él. Estoy contento por sus dos primeros goles en el Spezia, era sólo cuestión de tiempo, nunca tuvimos dudas, también porque en los partidos anteriores siempre había tenido excelentes actuaciones y solo faltaba el gol, que ahora ha llegado.

—¿Fue difícil convencer a Lapadula de dejar la Serie A para unirse al Spezia y pelear nuevamente por un ascenso?

nunca hubo ninguna dificultad para convencer a Gianluca de que viniera con nosotros. Tenía muchas ganas de unirse a nuestro proyecto, de jugar en este equipo que aspira a volver a la Serie A y de hacerlo en un estadio que siempre está lleno y delante de nuestros aficionados, que le elogiaron desde el primer momento. Gianluca es un grande de la Serie B y nuestro entrenador, Luca D’Angelo, lo conocía muy bien y se mostró entusiasmado desde el primer momento de la negociación y luego de tenerlo disponible. El currículum de Gianluca habla por sí solo y sabíamos que los goles llegarían.

Lapadula vuelve al gol luego de 6 meses

—¿Qué le dijo a Lapadula para que acepte firmar por Spezia?

Le dije a Gianluca que teníamos un sueño, que si quería ayudarnos y formar parte de él. Enseguida dijo que sí, mostró su entusiasmo y la mentalidad adecuada para ayudar al grupo. Se integró de maravilla en nuestro proyecto.

—¿Hasta cuándo es el vínculo con Lapadula? ¿Se trata de un proyecto a largo plazo?

Gianluca ha firmado un contrato con nosotros hasta 2026. También tenemos que dar las gracias al Cagliari, que nos ha ayudado mucho y lo ha puesto todo muy fácil.

—¿Cómo analiza su presente en la selección peruana?

La selección es el sueño de todo futbolista y a Gianluca le importa mucho y, por ende, a nosotros también. Para nosotros es un orgullo que los jugadores vistan la camiseta de sus respectivas selecciones y así sabemos cuánto amor hay en Perú por su selección.

—Le costó mucho volver a anotar. ¿Cómo lo vio en esos días en los que no podía celebrar?

Lo vive todo con gran pasión y responsabilidad, pero también con la madurez de quien sabe que los goles llegan cuando te entrenas duro y rindes bien, como él ha hecho siempre. Además, Gianluca siempre ha marcado mucho, así que incluso él sabía muy bien que sería cuestión de tiempo que volviera a marcar. Le importa mucho ser un gran delantero, pero sobre todo le importa contribuir al éxito del equipo y eso es muy importante.

