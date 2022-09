No lo celebró por respeto. Levantó las dos manos como declarando inocencia. Aunque por dentro, muy en el fondo quizá, todo era felicidad, festejo, jolgorio. Gianluca Lapadula marcó su primer gol en la Serie B con el Cagliari, ante su exequipo (Benevento), en la victoria 2-0 para escalar a la tercera posición, y un día después de estar en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos de septiembre, en el inicio de la era de Juan Reynoso.

A los 54′, con el partido igualado sin goles, el ‘Bambino’ picó al espacio, en diagonal, una de sus grandes virtudes. Su compañero Marco Mancosu lo vio, se vistió de Yotún en la selección, y le filtró el pase. El balón rebotó en la pierna del defensor Riccardo Capellini que estuvo a punto de cortar la jugada, pero le quedó servida al atacante que definió cruzado ante la salida del portero Alberto Paleari, su excompañero.

Gianluca abrió el marcador ante el Benevento, el club al que llegó en 2020, disputó las últimas dos temporadas y anotó 21 goles . Sin embargo, sus últimos meses no están para nada en el mejor recuerdo. En enero de este año, el delantero mostró sus deseos de marcharse. Sus palabras no cayeron nada bien en el técnico Fabio Caserta y lo sacó del equipo titular por siete partidos, pese a que era el goleador de la Serie B en ese momento con diez goles.

El gol de Lapadula que nos tiene ganando pic.twitter.com/RSr9egyujN — Cagliari Calcio (@Cagliari_latino) September 10, 2022

La relación Lapadula - Caserta se rompió al punto que el entrenador le dio minutos a cuenta gotas y ante la presión. Incluso, cuando el ‘9′ de la selección peruana no era tomado en cuenta en partidos claves por el ascenso que no se logró, el entrenador se justificaba con una supuesta lesión en el tobillo de su dirigido, algo que fue desmentido en más de una ocasión. “El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema”, señaló Sergio Peña, amigo de Gianluca, en una entrevista.

Acabada la temporada, Lapadula cogió sus maletas y se fue a Cagliari. Debutó en la pretemporada con un gol ante el Leeds United, tuvo minutos desde el inicio de la temporada y en su quinto partido el destino lo puso al frente del Benevento, del propio Fabio Caserta, y el goleador respondió como mejor sabe hacerlo: mandó a guardar el balón al arco rival.

El ítalo-peruano salió del campo a los 63 minutos dejándole su lugar al otro delantero, Leonardo Pavoletti, y con números muy buenos, según la web de estadística SofaScore: 14 pases precisos (87.5%), 4 dueños ganados y 1 pase clave. Zito Luvumbo (83′) puso el 2-0 final para dejar al Cagliari en el tercer lugar de la Serie B con 10 puntos, 2 menos que los líderes Brescia y Reggina .

La última parada de Lapadula antes de unirse a los trabajos con la selección peruana en la Videna será el próximo sábado 17, cuando el Cagliari reciba al Bari en el Arena Cerdeña.

¿Cómo llegan los otros delanteros?

En su primera convocatoria como técnico de la selección peruana, Juan Reynoso no dió tantas sorpresas, sobre todo en el ataque. Entre las cartas como ‘9′, el entrenador llamó a Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño y Raúl Ruidiaz, quien vuelve a la Bicolor luego de ser borrado por Ricardo Gareca desde las últimas fechas por Eliminatorias cuando les pidió a los jugadores de la Major League Soccer dejar sus vacaciones y unirse a los trabajos, pero el delantero de Seattle Sounders decidió continuar con su descanso.

La ‘Pulga’ tendrá acción esta noche en el choque entre su club ante Austin FC por la MLS. El exUniversitario lleva diez goles en 22 partidos en lo que va del año. Marcó en el torneo local, como también en la Concacaf Champions League. Además, fue parte de la MLS All Star y también se hizo presente en el marcador.

Santiago Ormeño, por su parte, lleva un tanto en ocho partidos con el Chivas de Guadalajara en la Liga MX. El ‘9′ podría ser titular esta noche también cuando su equipo reciba al Puebla por una jornada más en el certamen mexicano.

Por último, Alex Valera deberá esperar hasta el miércoles 14 para tener su oportunidad de anotar por primera vez un gol oficial con el Al Fateh. Ya tiene un par de festejos en los amistosos de pretemporada, pero aún no ha podido marcar en la primera división saudí.