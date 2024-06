La selección peruana cerró su preparación para la Copa América con una victoria frente a El Salvador, en un partido donde no mostró su mejor versión, pero existe “un buen equipo”, señaló Gianluca Lapadula, quien falló un penal que pudo ser el 2-0 del cuadro nacional. Conoce qué dijo sobre su definición desde los doce pasos y respecto al presente de la Bicolor.

“Hoy hemos jugado buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Lamentablemente, fallé el penal. Vi un muy buen equipo”, declaró para Movistar Deportes luego del partido en Estados Unidos, aunque reconoció la deuda de la selección en cuento a juego.

“Siempre hay que mejorar, lo intentamos cada día y estamos en el camino correcto”, añadió.

“Fui convencido pero fallé”, agregó sobre el penal. Pero no se detiene. “A nivel físico y mental estoy muy bien. Me he sentido cómodo todos los partidos”, afirmó.

Sobre el cambio de giro con Fossati señaló lo siguiente: “Cuesta trabajo (adaptarse al nuevo sistema), estamos en el camino correcto y hay que seguir así”.