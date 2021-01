Gianluca Lapadula utilizó el dorsal nueve en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con la selección peruana. Asimismo, el delantero del Benevento de la Serie A de Italia sueña con dejarle dicha camiseta a Paolo Guerrero y conformar una dupla en ataque con la selección peruana.

En diálogo con RPP, Gianluca Lapadula dijo lo siguiente: “Paolo Guerrero es un gran delantero, nunca tuve la oportunidad de hablar con él, espero que sea pronto. Siempre me gustó su manera de jugar fútbol. Siempre lo he seguido. También a Vargas, Farfán y Pizarro”.

Luego, el ariete del Benevento renunció a la camiseta 9 de la ‘Blanquirroja’: “El 9 es el número de Paolo Guerrero. A mí no me interesa si uso otro número. Siempre he jugado con el 9, 10, creo que 13 cuando estaba pequeño, pero creo que no es importante, lo importante es ganar”.

Asimismo, indicó que la relación que mantiene con los jugadores de la selección peruana es " simpática”. Del mismo modo, señaló lo siguiente: “Todos me recibieron muy bien en la selección. Siempre hablamos por WhatsApp, con todos me llevo muy bien”.

Por último, manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’ bajo el mando de Ricardo Gareca: “Para mi fue un orgullo jugador con la blanquirroja. Quiero agradecer a todo el país porque me recibió con mucho cariño. Espero ser citado a la selección. Es muy importante para un jugador. Espero tener continuidad”.

