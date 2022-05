A pocos días del encuentro amistoso de la selección peruana ante Nueva Zelanda y luego por el repechaje por un cupo al Mundial Qatar 2022, hubo susto por las imágenes donde Gianluca Lapadula fue visto caminando con incomodidad.

En entrevista a Ovación, Nolberto Solano, asistente técnico en la selección peruana, indicó que todo en el plantel está bien. “Todos estamos bien. Aclimatándose un poco a las horas por la diferencia que hay, pero todo bien. La idea es adaptarnos de a pocos al cambio de horario”, detalló ‘Ñol’ en entrevista a Ovación.

La selección peruana se encuentra en Barcelona, realizando los entrenamientos con miras a los encuentros que afrontará. El partido ante Nueva Zelanda será el domingo 5 de junio y luego el 13 del mismo mes.

El rival en el repechaje será entre el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes, que se disputará el martes 7 de junio desde la 13:00 hora peruana. Australia viene de disputar el Mundial Rusia 2018, mientras que Emiratos Árabes solo disputó la edición de 1990.

Palabras de Edison

Este martes, el ‘Orejas’ Flores atendió a los medios de comunicación desde el interior del Hotel Hesperia Sant Just. En la charla, el volante del DC United otorgó un valor importante al compromiso ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el atacante comentó sobre la presión, la experiencia y el duelo de preparación para la Bicolor.

El momento de Edison Flores: “Mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, estuve trabajando al máximo en la liga, hubo fechas a mitad de semana. Estoy dispuesto a lo que pide el club, he trabajado a conciencia, me he preparado para lo que viene y esperando con ansias lo que selección quiere. El partido del 13 será vital para nosotros, el más importante del año”.

El volante peruano declaró sobre los retos que se vienen para la ‘bicolor’, tanto el amistoso contra Nueva Zelanda como el duelo por la repesca, ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. Conoce todos los detalles en este video.