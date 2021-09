Conforme a los criterios de Saber más

¿Gianluca Lapadula como único punta o Paolo Guerrero desde el arranque? ¿O un esquema táctico con nuestros dos goleadores: el histórico y el del momento? Después del amargo empate ante Uruguay el último jueves, el debate se instauró en redes sociales y probablemente en los pasillos de la Videna. ¿Jugar con uno o con dos arriba?, es la gran incógnita de la selección peruana para este domingo ante Venezuela (8 p.m.) por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En los seis años y medio que está en Perú, Ricardo Gareca dirigió 81 partidos (récord de la Bicolor) y usó 74 oncenas distintas . Sin embargo, son poquísimas veces las que usó dos delanteros: cinco en total. Cambió nombres, puso línea de cinco en defensa ante Brasil en la Copa América 2021, ajustó la volante alguna vez, pero casi nunca doble nueve.

De hecho, en cuatro de las cinco veces en las que la Blanquirroja saltó al campo con dos atacantes se dio cuando Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartían vestuario. En 2015 ante Bolivia por la Copa América (victoria por 3-1 con triplete del ‘Depredador’) y Colombia por Eliminatorias 2018 (caída por 2-0). Y en 2016 frente a Venezuela (empate 2-2, con un tanto de Paolo) y Uruguay (derrota 1-0), ambos por las clasificatorias mundialistas.

La primera vez que Ricardo Gareca usó un sistema táctico con dos puntas fue ante Bolivia en la Copa América: Paolo Guerrero (triplete) y Claudio Pizarro. (Foto: Deporte Total / El Comercio)

La única vez que el ‘Tigre’ probó con dos nueves tras la salida del ‘Bombardero de los Andes’ fue en el amistoso ante el conjunto cafetero en Miami. En aquella oportunidad, caída por 1-0, Guerrero empezó las acciones con la compañía de Raúl Ruidíaz. Deporte Total, en su edición impresa, calificó al delantero del Inter de Porto Alegre y al goleador del Seattle Sounders con 5 puntos. Fue un partido de bajo rendimiento para ambos.

El antecedente hace pensar que es muy difícil que el entrenador argentino pruebe una alineación distinta en un momento delicado, crítico. La Bicolor se ubica en el penúltimo puesto de las Eliminatorias 2022 con siete partidos jugados. Es el peor arranque de las clasificatorias desde que se juega todos contra todos (1998) y la primera vez que no ganamos los primeros cuatro encuentros en Lima , según el estadístico Eduardo Combe. Ante la Vinotinto, en el Estadio Nacional, no sirve otro resultado que la victoria.

Las escuadras se medirán este domingo en el Estadio Nacional. Conoce aquí la diferencia de los planteles en la previa del encuentro por la jornada 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Gianluca Lapadula vuelve ante Venezuela?

Tres goleadores por naturaleza tiene Ricardo Gareca a disposición. Todos con un presente en la selección distinto. Paolo Guerrero, el capitán que nos llevó a un Mundial y una final de Copa América con sus goles, se perdió el inicio de las Eliminatorias por lesión y cuando volvió no le fue bien: tres partidos, contando el del último jueves ante Uruguay, y ningún festejo. Raúl Ruidíaz, goleador envidiable en la Major League Soccer, no anota con la Bicolor desde marzo de 2018. Y Gianluca Lapadula que enamoró al Perú entero en cuestión de meses y viene de ser el mejor jugador de la Blanquirroja en la Copa América 2021 luego de marcar tres anotaciones y dar dos asistencias.

El ítalo-peruano se perdió el choque ante los charrúas por acumulación de tarjetas amarillas, pero está listo para retornar ante Venezuela. Su presencia en el XI titular se cae de maduro. Con el ‘Bambino’ en el torneo continental, Perú mostró su mejor faceta goleadora: diez tantos en siete partidos. Aunque en las Eliminatorias no nos va bien en ese rubro: siete goles en la misma cantidad de encuentros.

“Es mi primer partido de 90 minutos después de que volví. Estaba jugando 20, 30, y no jugué más. Pero me sentí bien, de hecho, quiero sentirme con más confianza. A veces, me siento muy presionado de la cabeza . Conforme vaya trabajando con mis compañeros, creo que me voy a sentir más cómodo para encontrarme con ellos, para jugar más suelto. A veces, me siento un poco presionado. Quiero volver a eso. Quiero retomar”, señaló Guerrero tras el encuentro del jueves. El ‘9’ no se sintió bien y se notó en el campo: solo tuvo un remate al arco que fue bloqueado.

El atacante del Inter de Porto Alegre le daría el pase a Gianluca Lapadula. En la última práctica previa al duelo ante Venezuela, este sábado en la Videna, Gareca usó el siguiente once: Gallese; Corzo, Santamaría, Callens, López; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Raziel y Lapadula.

Aldo Corzo reemplazaría a Luis Advíncula, Raziel García ingresaría en lugar del lesionado Sergio Peña (desgarro en la pantorrilla) y el ‘Bambino’ entraría por el goleador histórico de la Blanquirroja.

¿Una lesión hará cambiar de planes?

Cuando la situación obligaba, Ricardo Gareca no tuvo problemas en usar dos nueves. No desde el inició, pero sí en el transcurso del partido. Lo hizo en los tres partidos del Mundial, en la Copa América 2021 e incluso en estas Eliminatorias. Los nombres han variado. Usó a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera. Pero fue más un replanteo que una idea inicial.

Sin embargo, ante la baja de Sergio Peña por lesión y el bajo rendimiento de Edinson Flores en su vuelta a la selección, la posibilidad de jugar con Guerrero y Lapadula arriba floreció. Aunque el ‘Tigre’ probó a Raziel García en el puesto del ‘Oreja’, acompañando a Renato Tapia y Yoshimar Yotún. El volante de Cienciano dejó gratas impresiones en la Copa América, juntándose con Christian Cueva y André Carrillo. Su ingreso sumaría más creatividad en ataque para romper la defensa venezolana.

La Selección Peruana saldrá a jugarse el todo por el todo contra Venezuela, en el duelo por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Una victoria les permitiría ponerse muy cerca del quinto lugar de la Tabla de Posiciones.

La única vez que Paolo y Gianluca jugaron juntos fue en la caída por 3-0 ante Colombia en junio pasado. Aquel día, en el Nacional, el delantero del Inter de Porto Alegre estaba en un nivel muy por debajo de lo esperado por una lesión. A los 65′, con el marcador 3-0 abajo y un hombre menos por la expulsión de Miguel Trauco, Gareca hizo entrar a Lapadula en lugar de Yotún para que juegue al lado de Guerrero. Ruidíaz también ingresó aunque sorpresivamente se posicionó por detrás de los dos puntas.

La Blanquirroja necesita los tres puntos ante Venezuela para seguir con vida en las Eliminatorias. Otro resultado, sabiendo que el próximo jueves 9 visitamos a Brasil, nos dejaría en la lona a punto del nocaut.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Ambas selecciones chocan este domingo 5 de setiembre por una nueva jornada de Eliminatorias Qatar 2022. La bicolor empató 1-1 ante Uruguay el último jueves y ahora tendrán la necesidad sumar tres puntos importantes para seguir aspirando a la clasificación mundialista.