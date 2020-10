Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres años, una goleada de la selección de Italia por 8-0 ante san Marino fue noticia en el Perú. El tema en debate no fue la diferencia abrumadora de goles, sino que tres fueron anotados por Gianluca Lapadula. Con la ‘9’ en la espalda, el atacante también era observado para ser llamado por Ricardo Gareca, pero nunca mostró mayor interés por formar parte. Ahora, cerca de obtener su DNI, podría ser llamado en cualquier momento con ese documento.

De hacer el trámite ante la FIFA, Gianluca Lapadula se podría sumar a la larga lista de futbolistas que jugaron por la selección peruana y también en otro combinado. Estos casos son tan antiguos como el tiempo de historia de nuestro combinado patrio. El primero fue el mundialista Julio Lores Colán. Luego de jugar en Uruguay 1930, en donde llegó aprovechando sus tres meses de vacaciones, volvió a México, donde era figura del Necaxa.

Sin vistas de volver a ser llamado por Perú, el huaralino aceptó vestir la camiseta de El Tri. Con la selección mexicana, el atacante ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en dos oportunidades. Llegó a siete presencias entre 1935 a 1938. Nunca más regresó al Perú, se casó con una mexicana hermana de un compañero suyo en Necaxa, y falleció en tierras aztecas en 1947.

Antes de esa Copa del Mundo, el uruguayo Romeo Parravicini pudo ser el primer caso de furtbolista extranjero nacionalizado pues se ofreció para jugar por la selección peruana. El español Paco Bru nunca lo tuvo en cuenta y no lo llevó al Mundial que se jugó en su país natal. El oriental reforzó a la selección de Lima en un amistoso ante Real Madrid en 1927, donde fue una de las figuras.

Unión Huaral es el equipo más popular de la ciudad natal de Julio Lores. El club se fundó a dos meses de su fallecimiento y viste los mismos colores del Necaxa. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

- EL CAPITÁN PERUANO -

Manuel Jesús Arenas Coello nació en Lima, Perú, el 10 de abril de 1913, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aunque existen registros de que vino al mundo un año antes. Su papá, Jorge Alejandro Arenas Loayza, era peruano, y su mamá, Aída María Coello Díaz, ecuatoriana. A los tres años, su familia decidió viajar a Ecuador y residir en Guayaquil. Jugó en el Panamá Sporting Club desde las infantiles, y formó parte hasta Primera División. El defensor, que inició como delantero, se nacionalizó cuando hizo su registro militar a los 18 años.

Su buen nivel hizo que esa selección lo convoque. Debutó en los Juegos Bolivarianos de 1938. Ante su natal Perú, perdió 9-1 en Bogotá. Ecuador dijo presente en una Copa América por primera vez en 1939, como coincidencia, con sede en Lima. La delegación llegó al puerto de El Callao el 12 de enero en el vapor Teno. Cuando Manuel Arenas regresó al país que lo vio nacer, cursaba cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad de Guayaquil. Dejó de lado sus exámenes finales para poder participar.

El destino, a veces vil a veces no, hizo que el ‘Divino Manco’, llamado así pues una lesión en el brazo derecho le impedía estirarlo, tenga como rival en el primer partido a la selección peruana. En la previa, como capitán, intercambió ramos de flores, costumbre de la época, con Carlos Tóvar, su homólogo peruano . La bicolor ganó 5-2, con triplete de ‘Lolo’ Fernández y doblete de 'Campolo Alcalde. Arenas no pudo hacer mucho para evitar la victoria de su país de nacimiento.

Manuel Arenas (derecha) y Carlos Tovar, capitán de Perú, previo al debut histórico de Ecuador en una Copa América, en 1939. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

- EN CHILE Y PERÚ -

En un hecho inaudito en estos días, José Balbuena Rodríguez, limeño de nacimiento, jugó por la selección de Chile en la Copa América 1947. Apenas disputó un partido, en el triunfo por 3-0 ante Chile ante Ecuador sin éxito frente al arco. En nuestro país jugó por Universitario de Deportes y Deportivo Municipal, antes de ir a la ‘U’ sureña en 1939.

La Asociación Central de Fútbol chilena (ACF) armó un combinado que fungió como seleccionado local en un par de amistosos ante Argentina en 1941. Los ‘mapochos’ convocaron a tres peruanos para estos duelos: Pablo Pasache, Segundo Castillo, campeones de la Copa América 1939 con la bicolor, y el ya mencionado José Balbuena.

Pablo Pasache y ‘Titina’ Castillo eran figuras en el Magallanes chileno, e incluso, el primero, un mes después volvió a jugar por la Selección Peruana hasta 1942. Ambos fueron titulares en la Copa América 1939 y también ganaron la medalla de oro en los Jugos Bolivarianos de 1938. Castillo, ídolo de Sport Boys, había jugado también en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Pasache jugó el segundo partido, el 9 de enero. En ese encuentro, José Balbuena anotó el segundo gol con la derrota chilena por 5-2. Cuatro días antes, la albiceste también ganó por 2-1, con actuación del peruano Segundo Castillo. Ambos encuentros se jugaron en Santiago y para los sureños no son oficiales, aún así aparecen en la página web de la FIFA.

Escena del partido entre Ecuador y Chile de la Copa América 1947, único oficial con un peruano en la alineación de 'La Roja'. (Foto: Revista Estadio)

- OTROS CASOS -

Estos casos no solo sucedieron en países limítrofes. Juan Joya Cordero vistió la camiseta de Uruguay en 1965. El ‘Negro’ dejó el fútbol peruano en 1959, y por decisiones absurdas de la época, nunca más volvió a ser convocado. Ídolo en Peñarol (1961-1969), los orientales no dudaron en nacionalizarlo. La FIFA impidió que juegue las Eliminatorias a Inglaterra 1966, en donde hubiera enfrentado a la bicolor.

Roberto Merino jugó por la Sub 20 de España a inicios del nuevo milenio y también dijo presente en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Jugó un tiempo ante Ecuador en el Monumental. Por otro lado, Reimond Manco estuvo en el Sudamericano Sub 15 de 2005 con Venezuela, pero dos años después era figura de la Sub 17 peruana. Entre 2008 a 2010 estuvo considerado en la mayor. Con una presencia en el equipo de Italia, ¿se sumará Gianluca Lapadula a esta lista?

VIDEO RELACIONADO

Selección Peruana: Gianluca Lapadula muy cerca de vestir la blanquirroja

MÁS EN DT