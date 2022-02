Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de Gianluca Lapadula siempre es tendencia en el Perú. Cada vez que le ha tocado venir para defender a la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, el atacante suele ser uno de los más mencionados en las redes sociales. El año pasado vino y se dio la renuncia de Guido Bellido y hubo una crisis en las Fuerzas Armadas. Ahora, en el inicio del 2022, con el atacante en suelo peruano, el presidente Pedro Castillo anunció que elaborará un nuevo Consejo de Ministros.

Sí, los peruanos han relacionado la presencia de Gianluca Lapadula con todo el problema político que se viene viviendo en el Perú desde el año pasado. Desde la fecha en que piso suelo peruano por primera vez, siempre han pasado cosas. Por eso, en la entrevista que ofreció a RPP el año pasado, fue claro en decir que de esos temas no habla. “Yo deseo lo mejor por el Perú y en temas políticos no me meto. Deseo lo máximo para el Perú” , declaró.

En redes sociales, han demoniado todos acontecimientos políticos como el “Efecto Lapadula” cada vez que llega al Perú y algo sucede a nivel político. Este lunes fue el anuncio del presidente Pedro Castillo a armar un nuevo Gabinete de Ministros tras la salida de Mirtha Vásquez.

Recordemos que Gianluca Lapadula por primera vez fue convocado en la selección peruana para la tercera fecha de Eliminatorias. Tras la baja de Paolo Guerrero y la falta de delantero, el goleador llegó a nuestro país el 8 de noviembre del 2020. Para la mala suerte del atacante, la realidad del Perú era muy lamentable por la crisis política. Por cosas del destino, Gianluca Lapadula y, de hecho, toda la selección peruana jugará un partido con el mismo panorama.

Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de @MirtyVas y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 31, 2022

En redes sociales la gente ha vuelto a citar a Gianluca Lapadula por el cambio de Gabinete. Hay que aclarar que el delantero no tiene nada que ver con la política. Lo que sucede es que el ingenio del hincha peruano en redes sociales ha creado una relación del Bambino con la crisis política en el Perú a ese se le ha denominado “Efecto Lapadula”.

Todo se inició cuando un día después de llegar al Perú, Martín Vizcarra era vacado como presidente por el Congreso de la República. Al siguiente día, Manuel Merino de Lama tomó las riendas del país. Sin embargo, tampoco duraría mucho tiempo.

Minutos antes del Chile vs. Perú que se jugó el 13 de noviembre, la selección peruana mandó un mensaje de unión para todo el pueblo. Los jugadores de la blanquirroja se tomaron los brazos para cantar el himno nacional.

Para el 15 de noviembre, tras varias protestas en las calles, Manuel Merino de Lama le puso fin a su mandato. Al día siguiente, el Congreso de la República, designó a Francisco Sagasti como nuevo presidente en transición del Perú.

Todo esto se dio días antes del partido entre Perú vs. Argentina que se jugó en el Estadio Nacional. Desde ahí los hinchas peruanos, comenzaron a relacionar a Gianluca Lapadula con algún cambio en la política peruana.

También Gianluca Lapadula estuvo con la selección peruana cuando se realizó la segunda vuelta. Aunque tenía DNI y podía votar, los jugadores de la blanquirroja no pudieron hacerlo por protocolos ya que estaban cerca de enfrentar a Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

Cada vez que viene Lapadula pasa "terremotos políticos" pero este es el más fuerte casi grado 9 devastación total en la política peruana sinceramente ya no sé cómo reaccionar o que decir, estoy en la incertidumbre de saber que pasará en las siguientes horas en la política — Nadia Ramos 🇵🇪 (@ramosnadia) January 31, 2022

En octubre del año pasado, cuando vino a jugar ante Chile, Bolivia y Argentina, se dio la salida de Guido Bellido de la presencia del Consejo de Ministros, y con ello se tuvo que renovar todas las carteras.

Mientras, en noviembre, la fecha en la que enfrentamos a Bolivia y Venezuela, se vivió la llamada Crisis de las Fuerzas Armadas por el ascenso de militares recomendados. Por eso, el ministro de Defensa de ese momento Waltar Ayala tuvo que renunciar.

