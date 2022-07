Pese a no poder clasificar al Mundial Qatar 2022 , Gianluca Lapadula sigue siendo uno de los jugadores más queridos de la selección peruana . Un reciente ejemplo de ello fue el inmenso cariño que le dieron los aficionados durante las vacaciones que pasó en Cusco al lado de su familia. Por donde iba, ‘Lapagol’ recibía muestras de afecto.

Por otro lado, y antes de regresar a Italia, el delantero presentó su libro autobiográfico “Lapadula. Mi historia, mis goles, mi sangre”, donde cuenta detalles pocos conocidos de su carrera profesional. En dicho ejemplar revela —entre otras cosas— por qué rechazó a Perú en un primer momento. Recordemos que hace un tiempo atrás Ricardo Gareca viajó a Europa para conocerlo y pedirle que defienda los colores patrios cuando este era una estrella del Pescara en la Serie B y tenía todo encaminado para fichar por el poderoso AC Milan.

Gianluca Lapadula se dio a conocer en toda Italia por sus actuaciones con el Pescara. (Foto: Pescara)

“Sé de sobra que, durante mi primera aproximación a la selección peruana, cuando estaba en el Pescara y a poco de mudarme al Milan, recibí muchas críticas por haber dejado pasar la oportunidad. Me reafirmo en que la situación que vivía hizo que me pareciera forzado. Entiendo que para un hincha mis razones puedan resultar poco comprensibles; sin embargo, para mí no lo eran. Pasaba por un tema deportivo físico e, incluso, cultural”, se lee en su libro.

“Por citar nuevamente otra realidad, hay algo que los italianos tienen en común: su poca predisposición a salir del país. Para un futbolista italiano, la realización personal puede estar en casa. No es necesario irse de la patria para construir una carrera profesional; con ingresar a la Serie A en la Juventus, al Milan, al Inter, al Napoli, la Roma o la Fiorentina es posible llegar al pináculo del mundo y darse por servido”, añade Gianluca Lapadula.

“Y mi mundo en ese momento era Italia. No tenía otro. Incluso cualquier lugar de Europa —un continente relativamente pequeño— era bastante próximo a la realidad en la cual crecí. No habría sido justo elegir una selección de la que solamente tenía referencias en búsqueda de una oportunidad profesional. Prefiero ser honesto y expresarlo con estas palabras. La vida da tantas vueltas que uno puede cambiar de parecer. Puede cambiar de creencias, de religión, de dieta, de clima. Puede abandonar la paz y meterse en una revolución o puede ser un personaje intenso y detenerse para vivir en calma. La mejor condición humana es precisamente la que nos permite adaptarnos al cambio”, añade.

Finalmente, en los siguientes párrafos de su autobiografía, el ariete del Benevento deja en claro que hoy en día está más que enamorado del Perú. “La blanquirroja resume lo que es ser un peruano: la pasión, el valor, la resistencia, la perseverancia, la calidez. ¿Cómo no enamorarse de todo ello?”, agrega.

NÚMEROS DE LAPADULA EN PERÚ

Con la selección peruana, entre partidos oficiales y amistosos, Gianluca Lapadula ha disputado un total de 22 cotejos y anotó 7 goles. Ya sabe lo que es marcar en una Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas.