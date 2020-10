Conforme a los criterios de Saber más

Si cada convocatoria de la selección peruana despierta ilusión, la de este viernes al mediodía tiene un interés agregado por los temas que se vienen tocando en el fútbol nacional. En la conferencia de prensa, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para la segunda fecha doble de las Eliminatorias y algunos temas caen de maduros, tanto que hasta se han convertido de ‘interés nacional’, como el trámite de la documentación de Gianluca Lapadula. La solicitud de DNI, del hombre del Benevento, ya está en la RENIEC, queda pendiente la emisión física y entrega. Mientras eso ocurre, Gareca puede incluirlo en su llamado. Por ello, el ‘Tigre’ tendrá reunión este jueves con su comando técnico completa. La agenda está liderada por Lapadula, pero hay otros temas pendientes.

El nombre del italiano-peruano podría estar en la lista. Según la nueva normativa de la FIFA, Lapadula no tendría problemas ya que solo jugó un amistoso con Italia, y en Videna tienen la respuesta extraoficial de que pueden contar con Gianluca, pero esperan la documentación para que todo quede sentado en papeles.

La decisión final la tiene Ricardo Gareca, quien puede optar por convocar al atacante aún sin que tenga el DNI a la mano para la fecha FIFA o para poder trabajar con él con miras a futuras convocatorias, ya que siempre su presencia está condicionada a que llegue a tener sus papeles, aunque esto no debe significar problemas por los tiempos que se manejan.

Lapadula está cada vez más cerca de obtener el DNI. Los documentos requeridos ya están en poder de la Reniec para que se pueda dar su emisión. Hasta el miércoles no hubo información oficial salvo lo mostrado por el periodista Augusto Álvarez Rodrich, quien obtuvo la inscripción de Lapadula.

OTROS TEMAS

Centrales a prueba

Miguel Araujo sigue destacando en el Emmen FC y es el principal nombre para reemplazar a Carlos Zambrano ante Chile en Santiago. El defensor ingresó a cubrir el lugar del ‘León’ cuando fue expulsado ante Brasil y es el llamado a tomar ese puesto. En Países Bajos el peruano se ha ganado la titularidad y ha sabido ser capitán en algunos partidos. Ese puesto también puede ser cubierto por Christian Ramos (César Vallejo), llamado en la fecha anterior.

Otro nombre que puede sonar en la lista es el de Jean Pierre Rhyner, aunque este es central zurdo, en reemplazo de Alexander Callens. Como se supo, el Cartagena FC de la Segunda de España, anunció que recibió la carta de reserva de la convocatoria -trámite obligatorio que deben realizar las federaciones notificando a los clubes de un posible llamado de algún jugador-, sin embargo, esto no significa que sea convocado. Pero puede ser el momento para que el comando técnico de la selección peruana vea cómo trabaja el nacido en Suiza.

En su club apenas ha jugado un partido entero de los nueve que ha disputado en la temporada de la Liga SmartBank y este fue justamente el pasado martes en la derrota 2-1 ante Girona.

Defensas en cuestión

El puesto de lateral izquierdo le debe haber generado más de un dolor de cabeza a Ricardo Gareca, aunque siempre lo solucionó con Miguel Trauco como su opción innegociable. Sin embargo, el actual jugador del Saint-Etienne está lesionado y la recuperación de su desgarro se daría recién para los días de los partidos de la Bicolor, por ello, Gareca debe pensar en un sustituto. En sus habituales convocatorias figuran Nilson Loyola (Cristal) y Marcos López (San José Earthquakes – MLS), sin embargo, debe agregar un nombre más y si bien este podría ser el de Iván Santillán (Universitario), este también se encuentra lesionado, aunque con chances de recuperarse de su distensión antes de 13 de noviembre, fecha del encuentro ante Chile.

Además, hay que recordar que Carlos Cáceda fue expulsado siendo suplente en el duelo ante Brasil, por lo que no podrá estar en el banco de suplentes en Santiago. Ante ello, Gareca deberá agregar un nuevo convocado para el puesto de arquero. Hasta el año pasado a Gallese y Cáceda se sumaban o José Carvallo o Patricio Álvarez, pero este último está apartado del fútbol por lo que se le ha abierto la chance a Alejandro Duarte, portero que milita en el Sportivo Luqueño de Paraguay, pero que aún no logra jugar minuto alguno porque no llega su tranfer y no tiene actividad oficial desde marzo, cuando estaba en el Zacatepec de la Segunda de México. En el 2018 tuvo un llamado en marzo, pero no logró tener minutos ni ante Islandia ni ante Croacia.

He mantenido contacto constante con el ‘profe’ Bonillo y Óscar Ibáñez. Espero con optimismo la convocatoria. Estoy preparado

Alejandro Duarte

Viajeros por llegar

Mientras, Ricardo Gareca también tendrá que tener en cuenta la situación de cuarentena en Estados Unidos ante los llamados de los jugadores que militan en la MLS. Ya en octubre no pudo contar con Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens y hasta el momento la situación no ha cambiado en el país norteamericano, por lo que tendrá que tener en cuenta que es posible que nuevamente siga sin poder contar con ellos.

Para la primera fecha doble fue todo un desafío poder contar con los jugadores que militan en el extranjero, sin embargo, se logró que todos llegaran, aunque algunos como Advíncula, Tapia y Cueva lo hicieron dos días antes del partido. Quizás ahí se debe afinar la planificación para que estén lo más pronto que se pueda.

