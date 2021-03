La selección peruana volverá a disputar una fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela este 25 y 30 de marzo, respectivamente. La blanquirroja visitará a los altiplánicos en La Paz y Gianluca Lapadula podría tener la oportunidad de jugar por primera vez en altura.

El delantero de Benevento y de la selección peruana se mostró optimista de cara a los partidos contra Bolivia y Venezuela a pesar del mal inicio en las Eliminatorias Qatar 2022. Lapadula fue consultado sobre el reto de jugar en La Paz y dejó claro que “no tiene miedo”. “Por qué no. Yo no tengo miedo, tengo mucho respeto. Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil”, declaró a Movistar Deportes.

Ganar o ganar

La selección peruana arrancó con pie izquierdo las Eliminatorias Qatar 2022, pues no ha podido ganar y solo tiene un punto. La Blanquirroja empató con Paraguay en su estreno y perdió contra Brasil, Chile y Argentina. Ante este panorama esta fecha doble será crucial para la bicolor, pues necesita quedarse con los seis puntos para acomodarse en la tabla de posiciones.

Lapadula es optimista con la Blanquirroja y confía en repuntar en las Eliminatorias Qatar 2022. “Fui muy feliz de llevar la ‘blanquirroja’, también mi familia. Estoy seguro que la selección va a mejorar”, comentó el delantero de 31 años, quien sufrió un esguince en el tobillo y es evaluado por el departamento médico de Benevento. En tanto, en La Videna se espera su recuperación para tenerlo presente ante Bolivia y Venezuela.

