Gianluca Lapadula fue uno de los últimos convocados en sumarse a la selección peruana y se concentra en los trabajos previos a los amistosos de fecha FIFA, bajo el mando de Jorge Fossati.

El delantero de Cagliari de la Serie A compartió sus sensaciones de pisar nuevamente suelo peruano y sentir el cariño de los hinchas.

“Estoy muy feliz de estar aquí, cada vez que vengo a Perú para mí siempre es un placer y un honor, tengo muchas ganas de jugar”, dijo Lapadula.

“Como siempre me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia”, agregó.

Por otro lado, remarcó la importancia que tendrá la gente en estos partidos de preparación. “La hinchada para nosotros es muy importante, los esperamos el viernes y el martes”.

Perú se medirá ante Nicaragua y República Dominicana el próximo 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Cabe precisar que ambos duelos se disputarán en territorio nacional. El primero en el estado Alejandro Villanueva de Matute, mientras que el segundo se jugará en el Monumental.