El balón fue nuestro, el resultado no. Intentamos asociarnos, buscar las bandas, alargar al rival, pero el arco siempre no quedó lejos. Perú igualó 1-1 con Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias 2022. Un empate con sabor amargo, de esos partidos en los que sientes que pierdes dos puntos y no que sumar uno, aunque hubo buenas sensaciones. Se luchó cada minuto, en cada rincón del campo. Se mejoró en defensa, más allá del error de Anderson Santamaría que costó un gol. Ahora la deuda estuvo en ataque: solo dos disparos a portería en 90 minutos. Poco para una selección que en la Copa América marcó once goles en siete partidos. Solo en los dos partidos ante Brasil no se anotó.

Sin Gianluca Lapadula por acumulación de amarillas, Paolo Guerrero comandó el ataque nacional. “He venido jugando, no he tenido minutos, pero me siento bien. He dejado de lado mi lesión”, dijo el capitán cuando arribó a Lima. El ‘9’ regresó a las canchas a inicios de agosto y desde entonces solo sumó 117 minutos (y marcó un gol). Complicó a los uruguayos en todo momento, pero se notó que no está al cien por ciento. Su único disparo, según la web especializada en estadísticas SofaScore , fue bloqueado . No tuvo más.

Solo Renato Tapia (gol) y Yoshimar Yotún tuvieron remates entre los tres palos del portero Muslera. (Foto: SofaScore)

Eso sí, en el golazo de Renato Tapia, fue Paolo quien le ganó arriba a Diego Godín para dejarle el balón al volante. Del capitán del presente al capitán del futuro. Aunque también tuvo algunas jugadas en las que quedó expuesto, como en los minutos finales en el que rebotó en un choque con un jugador charrúa tras el mal pase de Yoshimar Yotún.

“Como siempre jugó solo en ataque. Sin embargo, ya no es el delantero de las Eliminatorias pasadas. Le costó el partido ante Uruguay”, así lo analiza el UnoxUno de Deporte Total que calificó al atacante del Inter de Porto Alegre con 5 puntos.

Sin respuestas de Paolo, y con un ataque que en el segundo tiempo fue bajando la intensidad, el técnico Ricardo Gareca mandó al campo al segundo y último delantero disponible: Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’, en los 11 minutos que estuvo en el campo, poco y nada pudo hacer . Ni siquiera tuvo oportunidad de rematar y ser ese goleador de la Major League Soccer que no es en la selección.

En conclusión: se extrañó a Gianluca Lapadula.

Renato Tapia sorprendió a toda la defensa de Uruguay al coger un balón suelto dentro del área y definir con una impresionante ‘chalaca’ que dejó sin chances al portero Muslera.

La historia del ítalo-peruano con Perú es super archi mega conocida: nacido en Turín, pero madre peruana, optó primero por la ‘Azzurra’ y luego se terminó de enamorar de esa camiseta blanquirroja tan hermosa. Debutó ante Chile en noviembre del 2020, con 30 años encima. Nos deleitó en Quito ante Ecuador y terminó por enamorarnos en la Copa América.

En Brasil, en su primer gran torneo con una selección, el ‘Bambino’ fue el mejor jugador de la Bicolor para la Conmebol. Anotó tres goles y dio dos asistencias para meternos dentro de los cuatro mejores del torneo. Con André Carrillo y Christian Cueva armaron un tridente que se comprendían hasta para bailar en el camerino.

Sus diagonales en busca de espacios o sus movimientos para distraer a los defensores se extrañaron este jueves en el Estadio Nacional. Perú lo extrañó. A él, sus goles y sus abrazos. Sobre todo en estos momentos que más lo necesitamos: con cinco puntos en siete partidos, estamos penúltimos en la tabla de las Eliminatorias. Solo superamos a Venezuela y hasta ahora no conocemos de victorias en Lima: caímos ante Brasil, Argentina y Colombia.

¿Dos delanteros ante Venezuela?

La única vez que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula jugaron juntos fue en la caída ante la selección colombiana en junio de este año. El contexto en el que se gestó la dupla no fue para nada favorable: se encontraron en el campo en el minuto 65, con el marcador 3-0 en contra y un hombre menos por la expulsión de Miguel Trauco .

Pese a las pocas conclusiones que se pudieron sacar de aquella vez, ante Venezuela no sería nada descabellado pensar en un ataque con nuestro goleador histórico y nuestro delantero de moda. El del Inter de Porto Alegre puede combatir con los centrales, desgastarlos, y el del Beneventos flotar a su alrededor en busca de espacios.

La posición en la tabla obliga. El domingo, ante la Vinotinto, necesitamos tres puntos para seguir soñando con Qatar. Aún falta camino por recorrer, pero la selección peruana no puede tropecar una vez más. Menos en Lima, su casa, su fortín.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

La selección peruana tiene la obligación de ganar para salir del fondo de la tabla. En esta oportunidad contará con el apoyo de los hinchas en las tribunas y este es el ambiente que se vive afuera del Estadio Nacional a unas horas de iniciar el compromiso.