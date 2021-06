Conforme a los criterios de Saber más

A vísperas del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, la noticia de la lesión de Paolo Guerrero dejó una gran preocupación en la selección peruana. El debate entre los hinchas y periodistas era sobre quién sería el reemplazo del goleador histórico en este nuevo proceso mundialista. La primera opción era Jefferson Farfán; sin embargo, el atacante también corrió la misma suerte del delantero. A eso se le sumaba la racha negativa de Raúl Ruidíaz con la blanquirroja. Todo pintaba gris hasta que aparecieron 2 nuevas opciones: Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño.

Tres delanteros que adelantaron la renovación del puesto donde Paolo Guerrero nos dio más de una alegría. Es más, había muchas dudas y miedo porque no aparecía ningún jugador con el nivel del capitán. Las opciones se iban reduciendo hasta que, por fin, Gareca y su comando técnico lograron identificar a estas nuevas opciones.

La Copa América está sirviendo para que Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño sigan conociéndose e integrándose al grupo. Además, los dos tuvieron oportunidad de jugar. Sobre todo, el jugador del Benevento. En esta nota conozca cómo son los movimientos de estos jugadores y qué le pueden apostar a la selección peruana.



-GIANLUCA LAPADULA-

Desde que se puso por primera vez la camiseta de la selección peruana, Gianluca Lapadula se ha ganado el cariño de los hinchas por dos cosas: por su entrega y carisma. En el sistema de Ricardo Gareca 4-3-3 de Ricardo Gareca, el delantero cumple una función muy sacrificada que se ha visto en los 7 partidos que lleva con la bicolor.

Es Gianluca Lapadula versus todos toda la línea defensa del equipo rival. El delantero juega solo en ataque y tiene las características para hacerlo: es rápido, potente, hábil con balón y tiene gol. Además, sabe jugar en equipo y no es el típico ‘9’ con alma de querer marcar siempre.

Gianluca Lapadula anotó el descuento en el empate (2-2) ante Ecuador. (Foto: selección peruana)

Con Gianluca, la selección peruana ha encontrado esa opción en el área que tenía con Paolo Guerrero. Es cierto que no tiene la corpulencia del jugador del Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, Lapadula es una piedra en el zapato para cualquier defensa porque choca, molesta, intenta tapar las salidas y, sobre todo, siempre busca desmarcarse.

Es el socio ideal para los volantes de la selección peruana que cuentan con esta referencia en ataque. Gianluca Lapadula se mueve muy bien en área rival. Esto ha generado automatismos de movimiento en ofensiva que se vieron en el empate 2-2 ante Ecuador y el triunfo por 2-1 sobre Colombia.

La mayor virtud de Gianluca Lapadula es su inteligencia. Sabe leer las jugadas de sus compañeros y siempre está buscando huecos entre los defensas. El delantero del Benevento de Italia sabe que siempre hay alguna oportunidad y eso lo aprovecha al máximo. Lleva a sus rivales a moverse de su posición, generando dudas entre quién irá a marcarlo y así ocasionando errores para sacar alguna jugada de peligro.

A Gianluca Lapadula se le comenzó a criticar por su falta de gol; sin embargo, es un delantero que gracias a sus movimientos deja espacios a sus compañeros para generar jugadas de peligro. Cuando Ricardo Gareca cambió al 4-4-2 ante Ecuador, el delantero se sintió un poco mejor y tuvo más participación.

-SANTIAGO ORMEÑO-

La carrera de Santiago Ormeño explotó en México. Tuvo un paso fugaz en el Perú cuando jugó por Cusco FC donde a penas marcó un gol. Pero fue en Puebla donde se reencontró con las ganas de seguir siendo futbolista. En el conjunto mexicano demostró ser uno de los mejores delanteros de la Liga MX.

Desde el regreso del fútbol a México luego de la para por la Covid-19, Ormeño ha jugado 36 partidos: 30 como titular y marcado 17 goles. Sus números y su nivel fue en ascenso al igual que su carrera. Gracias a esto, León, uno de los equipos más grandes de México acaba de contratarlo.

Santiago Ormeño ya registra dos partidos con la Selección Peruana (Foto:GEC/Jesús Saucedo)

Con la selección peruana, no ha llegado a jugar un partido completo. Apenas suma 19 minutos: 7′ ante Colombia y 12′ ante Ecuador. Ricardo Gareca lo está llevando de a poco porque Santiago Ormeño llegó a la Copa América un poco golpeado y con falta de fútbol.

En el poco tiempo que estuvo dentro del campo y todo lo que hizo en su club, se podría decir que Santiago Ormeño será de gran ayuda para la selección. La blanquirroja necesitaba un referente en el área con la talla de ‘Santi’ para aprovechar al máximo el juego aéreo. Una deuda pendiente en el equipo de Ricardo Gareca.

Habría que decir que en Santiago no encontrarán un jugador rápido, haciendo jugadas de lujo o algún regate, él es un delantero que no destaca por eso. No debemos esperar eso Ormeño. Cometeríamos un gran error. Su virtud es otra, la de pivotear balones aéreos, trabajar de espaldas al arco y marcar goles. Es un cazador de área, un finalizador.

Los 1.86 de estatura y los 81.4 kg que registra la base de datos de la Liga MX, hace que Ormeño sea un delantero muy peligroso. El atacante sabe jugar con su físico: gana por arriba y por abajo se quita de encima la marca de sus rivales.

La especialidad de Ormeño es el control orientado. Lo hace para buscar remates con ambas piernas. Tiene ese pequeño movimiento de distracción donde se genera la siguiente acción: a veces para la derecha y otras por la izquierda. Siempre termina con un remate. De esta manera lleva algunos goles marcados en la liga mexicana.

A Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño también se le suma Alex Valera. El delantero de Universitario también tiene cosas interesantes que le puede aportar a la selección peruana como su movilidad y velocidad en el área. Solo le falta más ritmo internacional.

Medio mexicano encontró una similitud entre Perú y Francia. (Foto: Selección peruana)

