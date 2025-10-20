La selección peruana, tras varios años compitiendo a gran nivel, tuvo un evidente bajón en su rendimiento, y prueba de ello es quedar en el penúltimo lugar de las últimas Eliminatorias, muy lejos de la pelea por un cupo al Mundial.
Al respecto, Gianluca Lapadula compartió su análisis de lo que fue la campaña blanquirroja en la que tuvimos hasta tres entrenadores, todos sin éxito.
“Es un tema que nos duele a todos porque había mucha ambición y no pudimos. Lo más que he aprendido es el tema de nuestra esencia, lo hemos intentado de todas maneras, pero perdimos lo que éramos, la manera de jugar, el ADN peruano”, dijo en entrevista en el programa de YouTube ‘Enfocados’.
“Con esta enseñanza, me encantaría arrancar el nuevo proceso, de volver con la esencia de siempre“, añadió.
Por otro lado, destacó la importancia, en su momento, de Ricardo Gareca en el grupo de la blanquirroja, cuando se alcanzó el subcampeonato en la Copa América 2019 y una clasificación al Mundial.
“Creo que el ‘profe’ (Gareca) era una figura importante para la selección peruana y el país. Tenía una manera importante de comunicar con los jugadores que iba más allá del fútbol. Lo veía casi como un padre“, apuntó el delantero de 35 años.
