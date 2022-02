Conforme a los criterios de Saber más

La actualidad de Gianluca Lapadula es una gran preocupación para la selección peruana. A casi un mes de los dos últimos partidos de las Eliminatorias Qatar 2022, el delantero acumula casi dos meses sin jugar con el Benevento. ‘Lapagol’ no es tomado en cuenta y dentro del campo de juego ya se hizo notar su ausencia porque a los ‘Brujos’ no les va bien en la Serie B. A pesar de ello, el equipo italiano no tiene la intención de limar asperezas con el atacante.

Todo este problema se inició el 14 de enero. En plena conferencia de prensa, el técnico de Benevento, Fabio Caserta, confirmó una noticia que sorprendió a todos. El estratega aseguró que habló en dos oportunidades con Gianluca Lapadula. En ambas conversaciones el atacante manifestó su deseo de marcharse del cuadro rojo y amarillo.

“Lapadula el primer día de trabajo después de la pausa me dijo que no quiere jugar más en Benevento. Hace algunos días le pregunté otra vez su opinión y me contestó lo mismo”, declaró Caserta.

Gianluca Lapadula tenía la intención de marcharse, pero el abogado del delantero negó que el ‘Bambino’ había pedido no jugar con Benevento. Desde ese momento, comenzó una batalla legal entre ambas partes. Tan grande se hizo el problema que todo se tendrá que resolver en un tribunal.

Los días en Italia ya no son felices para Gianluca Lapadula. La Junta Arbitral de la Serie B postergó para el lunes 21 de febrero el anuncio de su decisión en la disputa legal que protagonizan el futbolista y Benevento .

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Benevento asegura que el jugador no respetó su contrato y exige una fuerte rebaja de su sueldo y su exclusión de los entrenamientos hasta que ellos lo decidan. En tanto, Gianluca Lapadula, solicita regresar a los entrenamientos, ser considerado en los partidos y una indemnización por daños y perjuicios.

Gianluca Lapadula se enfrenta a Benevento en la Junta Arbitral de la Serie B. Foto: Difusión.

BENEVENTO LO EXTRAÑA

La situación de Gianluca Lapadula es incierta. Lo que sí es verdad es que Benevento extraña al delantero de la selección peruana. Desde que el ‘Bambino’ dejó de jugar, los ‘Brujos’ cayeron en una crisis de resultados.

Hasta antes de la para de fin de año, Benevento peleaba por los primeros lugares en la segunda división italiana y tenía como goleador de la Serie B a Gianluca Lapadula. La última vez que el ‘Bambino’ defendió los colores del equipo italiano fue el 15 de diciembre del 2021 en el encuentro ante Fiorentina por la Copa de Italia .

Desde que Gianluca Lapadula dejó de jugar a Benevento no le fue bien. Los ‘Brujos’ disputaron 6 encuentros y solo pudo ganar un partido. Luego concretó 3 empates y 2 derrotas en la Serie B . Pasó del primer al séptimo puesto. Dejaron de luchar el ascenso directo a quedar casi fuera de la zona preliminar de playoffs.

Además, ningún otro jugador de Benevento ha podido marcar más goles que Gianluca Lapadula. El delantero se quedó con 10 goles y el que le sigue es el colombiano Andrés Tello con 5 tantos. Sin duda, hace mucha falta la presencia en ofensiva.

Gianluca Lapadula tiene 10 goles en la presente temporada de la Serie B. (Foto: Benevento)

CÓMO LLEGARÍA A LA FECHA FIFA

En Benevento están decididos a congelar a Gianluca Lapadula. No les gustó la actitud que tomó el delantero. Será muy complicado que se marche a otro equipo, sobre todo, porque el mercado de las grandes ligas en Europa ya está cerrado . Además, tiene contrato hasta el próximo año.

El último partido oficial de Gianluca Lapadula fue con la selección peruana. El 28 de enero el delantero jugó frente a Colombia en Barranquilla y parece que no volverá a jugar hasta la siguiente fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

La preocupación en La Videna es que Gianluca Lapadula no entrena ni con el primer equipo de Benevento. El delantero es probable que llegue a los partidos ante Uruguay y Paraguay sin minutos de juego.

Gianluca Lapadula tiene 5 goles con camiseta de la selección peruana. (Foto: AFP)

