Gianluca Lapadula se recuperó totalmente de su lesión al tobillo que incluso lo llevó a pasar por el quirófano, y ahora está cien por ciento enfocado en la selección peruana. El delantero se encuentra en Lima para unirse a los trabajos de la Bicolor con miras al partido de este jueves 16 de noviembre ante Bolivia en La Paz y el del martes 21 contra Venezuela en Lima por las Eliminatorias 2026.

El ‘Bambino’ se perdió los cuatro primeros partidos del certamen por lesión. Y su ausencia afectó mucho en el ataque: Perú apenas sumó un punto, marcha noveno y hasta el momento no ha podido rematar al arco. Síntomas de una crisis de ofensiva que no se ha podido solucionar solo con la presencia de Paolo Guerrero.

Lapadula es la carta de gol de Perú con el objetivo de ir nuevamente al Mundial. Sin embargo, el atacante aún no olvida lo sucedido en el proceso clasificatorio pasado, cuando la Bicolor se quedó fuera de Qatar en el repechaje frente a Australia por penales.

“Sigue conmigo. Es algo que no voy a olvidar por la decepción que me dio a mi vida, pero también es algo que me empuja mucho a sacar algo más de mí mismo”, confesó en una entrevista al diario Depor.

“Creo que la única manera de borrar este partido es clasificando al Mundial. No hay otra”, agregó el delantero del Cagliari que antes de sumarse a la selección jugó dos partidos con el cuadro italiano en la Serie A.

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia y Venezuela?

El jueves 16 de noviembre Perú jugará ante Bolivia en el estadio Hernando Siles, en la ciudad de La Paz. Cinco días después, el 21 de noviembre, en el Estadio Nacional (Lima), el himno patrio sonará en el duelo ante Venezuela.

¿A qué hora jugará Perú ante Bolivia y Venezuela?