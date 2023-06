Italia en el Perú: la tarde de este jueves, los peruanos dejaron enfriar el almuerzo para pararse frente a un televisor o dispositivo electrónico y ver el partido de Cagliari como si fueran unos italianos más. Se trata de un fenómeno único que tiene nombre: Gianluca Lapadula, el atacante ítalo-peruano que a punta de goles no solo es el mejor futbolista de la selección peruana a nivel de clubes en esta temporada (42 partidos y 26 goles), también es la figura del equipo de Juan Reynoso con mejor estadística goleadora. Además, este domingo tiene un sueño: volver a la Serie A del Calcio con la camiseta del Cagliari.

Basta este tuit de la cuenta oficial del Cagliari para definir la expectativa sobre el 9: “Nadie como tú, simplemente devastador”.

¿Qué ha pasado con Lapadula en Cagliari? Primero, la fe, la constancia, el trabajo. Para llegar a jugar 42 partidos en esta temporada tuvieron que pasar los meses inciertos del Benevento 21/22, donde solo jugó 16 partidos. Ni la mitad de lo que hoy suma. En su técnico actual, Claudio Ranieri -alguna vez entrenador de Chemo del Solar en el Valencia de España- encontró respaldo y absoluta confianza. “Es cierto que el Milan es uno de los mejores clubes del mundo -le dijo a DT en una entrevista exclusiva hace unos meses-, no tengo ninguna duda de eso, y jugar ahí me ayudó a llegar a la selección peruana. Pero yo no me pongo ningún límite. ¿Sabes por qué? Porque antes que mi trabajo, el fútbol es mi pasión, mi vida, así que tengo seguridad y confianza en que si uno trabaja puede llegar a cualquier meta. Tengo mucha fe en el trabajo”. A Gianluca le ha costado mucho estar en este nivel, ya que luego de siete años ha vuelto a ser goleador a nivel de clubes. Justamente, lo fue con Pescara, club que anotó 30 goles en la Serie B temporada 2015-2016, con el cual consiguió el ascenso a la Serie A y posteriormente, le permitió fichar por el poderoso AC Milán.

No obstante, pese a que este jueves, Cagliari, con la presencia y gol de Gianluca Lapadula igualó 1-1 ante Bari, en el Estadio Unipol Domus, por la primera final de los playoffs de ascenso de la Serie B, aún hay esperanza de que el equipo del ‘9′ de la Selección Peruana pueda lograr el ansiado ascenso a la Serie A, puesto que solo dependen de ellos.

El partido de vuelta entre Cagliari vs. Bari está programado para este domingo 11 de junio en el Stadio Comunale San Nicola, en horario peruano confirmado de la 1:30 p.m. El que gane tendrá su boleto a la próxima temporada de la primera división italiana: la Serie A.

¿A dónde apunta Lapadula? ¿Qué récord podría alcanzar/superar si sigue sumando goles? Según el estadístico deportivo peruano, Israel Zárate, con el tanto de este jueves, Gianluca Lapadula se acecha a los 28 goles de Cubillas, con la camiseta de Porto de Portugal durante la etapa 75/76 y está a cinco goles de igualar lo que logró en cantidad de anotaciones con Pescara hace siete años. Finalmente, este buen momento de Gianluca Lapadula se ve reflejado en su valor en el mercado, puesto que vale actualmente 2.2 millones de euros y es uno de los más cotizados en la selección peruana y en el Cagliari. Su ficha alcanzó el pico máximo en su estadía con el AC Milan, ya que llegó a los 8 millones de euros en el 2017.

Mientras en Lima es tendencia, se analiza la racha del 9 -va 8 goles en los últimos 7 partidos- y se cuentan las horas para saber si el domingo consigue el boleto a la Serie A de Italia, queda una conclusión: Gianluca Lapadula es el más titular de esta selección para el inicio de la Eliminatoria. Hoy lo digo.

Peruanos con más goles en una edición de Liga Europea:

40: Lapadula 🇮🇹-B Pescara 15/16

30: Seminario 🇪🇸 Zaragoza 61/62

28: Cubillas 🇵🇹 Porto 75/76

24: Lapadula 🇮🇹-C San Marino 11/12

22: Lapadula 🇮🇹-C Teramo 14/15

21: Farfán 🇳🇱 PSV 05/06, 06/07

21: Lapadula 🇮🇹-B Cagliari 22/23 — Israel Zárate Rojas (@Is_Zarate) May 27, 2023

