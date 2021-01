Puso fin a la polémica. Gianluca Lapadula fue tajante sobre su supuesta negativa a venir a la selección peruana tras el viaje de Ricardo Gareca a Italia en 2016. El delantero del Benevento afirmó que “nunca” rechazó a la ‘Blanquirroja’, solo que se encontraba enfocado en su club de aquel entonces, el Pescara.

En diálogo con RPP, Gianluca Lapadula dijo lo siguiente: “Yo nunca rechacé a la selección peruana. Esa es la verdad, yo tenía los playoffs con mi equipo. Creo que en ese momento yo no estaba muy cerca al país, es por eso”. Con ello culminó al eterno debate sobre su identificación con la ‘Bicolor’.

“Quería acercarme más a mis orígenes, estudiar el idioma y la historia. Creo que este momento es el mejor de mi carrera, físico y mental, por eso tomé la decisión de jugar en la selección”, continuó el delantero del Benevento de la Serie A de Italia.

Gianluca Lapadula ingresó en el Perú vs. Chile e hizo su debut. (Fuente: América TV)

Del mismo modo, reveló lo siguiente: “El profesor Gareca fue el primero que supo que quería jugar para la Selección. Yo tenía muchas ganas de hacerlo. El himno nacional es una parte muy importante, no solo para la selección sino para el país, lo ensayé muy bien antes de llegar”.

También se refirió a la chance de poder jugar en el Perú: “Me quiero acercar más al Perú con mi familia, también con mi esposa y mis hijas. En la vida todo es posible. Lo espero mucho, con todo mi corazón. Quiero agradecer el cariño de todo el país, no podía pensar una cosa así. Me he sentido muy querido”.

