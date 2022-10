A seguir haciendo historia. Este miércoles 26 de octubre, desde las 06:00 a.m. (hora peruana y colombiana), la selección Colombia jugará las semifinales del Mundial Femenino Sub 17 contra Nigeria en vivo y en directo desde el Estadio Fatorda de Goa. Las ‘Cafeteras’ dejaron en los cuartos de final a Tanzania (3-0), mientras que las africanas hicieron lo propio contra Estados Unidos en la tanda de penales (4-3) tras igualar en el tiempo regular por 1-1. Cabe mencionar que podrás seguir el partido por las señales internacionales de GOL Caracol, Caracol TV, DIRECTV Sports y DIRECTV Go.

VIDEO RECOMENDADO Colombia jugará en las semifinales del Mundial Femenino Sub 17. | Fuente: @FCFSeleccionCol