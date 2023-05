Vía Gol Caracol TV en vivo y Gol Caracol Play, mira en directo el partido de Colombia vs. Israel online por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub 20 de la FIFA este domingo 21 de mayo desde las 13:00 horas local. Cabe mencionar que este compromiso también contará con la transmisión de RCN Nuestra Tele y de DIRECTV Sports. Además, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias, goles y declaraciones de los protagonistas.

