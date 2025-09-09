El mediocampista de River Plate no dejó caer el balón y dejó parado a Gallese con su disparo.
El mediocampista de River Plate no dejó caer el balón y dejó parado a Gallese con su disparo.
Redacción EC
Redacción EC

La selección paraguaya anotó el 1-0 sobre Perú en el Estadio Nacional (Lima) por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Matías Galarza anotó de volea el tanto que le da tres puntos más a la ‘Albirroja’.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC