La selección paraguaya anotó el 1-0 sobre Perú en el Estadio Nacional (Lima) por la última fecha de las Eliminatorias 2026. Matías Galarza anotó de volea el tanto que le da tres puntos más a la ‘Albirroja’.
💥 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!— Unicanal (@Unicanal) September 10, 2025
🇵🇾 Matías Galarza abrió el marcador para Paraguay.
📺 Mirá el partido a través de nuestras pantallas.#Unicanal #AlientoAlbirrojo #Paraguay pic.twitter.com/BFFkPPB4FE
