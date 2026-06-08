Cuando Perú necesitaba una reacción en Puebla, apareció el hombre del momento. A los 66 minutos, Jairo Vélez se hizo presente en el marcador para anotar el descuento de la Bicolor y colocar el 3-1 parcial frente a España en el amistoso internacional. El mediocampista volvió a responder en un momento complicado y ratificó que atraviesa el mejor tramo desde que llegó a la selección nacional.

Vélez, ecuatoriano de nacimiento y nacionalizado peruano, encontró espacios en una acción ofensiva peruana y no desperdició la oportunidad para vencer la resistencia española. Su gol permitió que la selección dirigida por Mano Menezes volviera a tomar aire en un partido que hasta ese momento había mostrado un amplio dominio europeo, especialmente durante varios pasajes del encuentro.

Perú logra reaccionar en el partido con el gol de Jairo Vélez, que aparece para marcar el descuento en el Cuauhtémoc. ⚽



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El tanto también confirmó un dato que empieza a tomar fuerza dentro de la nueva etapa de la selección: Jairo Vélez es el goleador de la era Mano Menezes. Con esta conquista llegó a cuatro anotaciones desde la llegada del entrenador brasileño y sigue convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del proceso. En una noche complicada para Perú, fue nuevamente el futbolista que apareció para encender una pequeña esperanza.