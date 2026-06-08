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Jairo Vélez puso el descuento para Perú ante España. (Foto: Captura)
Jairo Vélez puso el descuento para Perú ante España. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Cuando Perú necesitaba una reacción en Puebla, apareció el hombre del momento. A los 66 minutos, Jairo Vélez se hizo presente en el marcador para anotar el descuento de la Bicolor y colocar el 3-1 parcial frente a España en el amistoso internacional. El mediocampista volvió a responder en un momento complicado y ratificó que atraviesa el mejor tramo desde que llegó a la selección nacional.

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