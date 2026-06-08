Cuando Perú necesitaba una reacción en Puebla, apareció el hombre del momento. A los 66 minutos, Jairo Vélez se hizo presente en el marcador para anotar el descuento de la Bicolor y colocar el 3-1 parcial frente a España en el amistoso internacional. El mediocampista volvió a responder en un momento complicado y ratificó que atraviesa el mejor tramo desde que llegó a la selección nacional.
Cuando Perú necesitaba una reacción en Puebla, apareció el hombre del momento. A los 66 minutos, Jairo Vélez se hizo presente en el marcador para anotar el descuento de la Bicolor y colocar el 3-1 parcial frente a España en el amistoso internacional. El mediocampista volvió a responder en un momento complicado y ratificó que atraviesa el mejor tramo desde que llegó a la selección nacional.
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Vélez, ecuatoriano de nacimiento y nacionalizado peruano, encontró espacios en una acción ofensiva peruana y no desperdició la oportunidad para vencer la resistencia española. Su gol permitió que la selección dirigida por Mano Menezes volviera a tomar aire en un partido que hasta ese momento había mostrado un amplio dominio europeo, especialmente durante varios pasajes del encuentro.
El tanto también confirmó un dato que empieza a tomar fuerza dentro de la nueva etapa de la selección: Jairo Vélez es el goleador de la era Mano Menezes. Con esta conquista llegó a cuatro anotaciones desde la llegada del entrenador brasileño y sigue convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del proceso. En una noche complicada para Perú, fue nuevamente el futbolista que apareció para encender una pequeña esperanza.