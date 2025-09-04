Se pone en ventaja. Colombia abrió el marcador a los 31′ gracias a un gol de James Rodríguez frente a Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericana. El duelo se disputa en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El astro ‘cafetero’ finalizó una gran jugada colectiva que empezó poco antes. Luis Díaz abrió la cancha para Santiago Arias, quien envió el centro al primer palo y allí apareció James, quien solo tuvo que poner el pie para definir de gran manera.

La ventaja le permite a Colombia manejar mejor el ritmo del juego y asegurar su presencia directa en el próximo Mundial. Los ‘cafeteros’ son claros favoritos ante una Bolivia que sufre cada vez que la presionan en su propio campo.

🚨🌎 | GOAL: JAMES RODRIGUEZ OPENS THE SCORING FOR COLOMBIA!



🇨🇴 Colombia 1-0 Bolivia 🇧🇴



pic.twitter.com/WG8tX2C4KT — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 5, 2025

