Resumen

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Pedro Gallese no pudo hacer nada ante el fino recorte del delantero hondureño y tuvo que recoger el balón desde las redes de su portería.
Pedro Gallese no pudo hacer nada ante el fino recorte del delantero hondureño y tuvo que recoger el balón desde las redes de su portería.
Por Redacción EC

llegó a la recta final del primer tiempo con una nota aprobatoria, con buen manejo del balón y arriba en el marcador. No obstante, en la última jugada antes de irse a los vestidores, apareció Luis Palma (45′) para marcar el empate.

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El delantero hondureño recibió completamente solo ante la salida desesperada de Pedro Gallese. Palma amagó el disparo y recortó para sacarse de encima al ‘Pulpo’. De esta manera, tuvo la portería libre para el 1-1.

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