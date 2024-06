Uruguay vs. Bolivia se ven las caras este jueves 27 de junio del 2024 por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024 en el MetLife Stadium de New Jersey. Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Marcelo Bielsa impusieron las condiciones del juego y el gol no tardó en llegar.

En una jugada preparada de tiro libre, Nicolás de la Cruz lanzó para que Ronald Araújo se gane la vida. El defensor ganó en los aires y habilitó a Facundo Pellistri, quien no dudó en lanzarse y anotar el 1-0 de cabeza.