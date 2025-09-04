La fiesta fue completa en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia pasó por encima a Bolivia tras imponerse 3-0 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con ello, el combinado ‘cafetero’ clasificó directamente al próximo Mundial 2026.

El primer gol lo hizo James Rodríguez a los 31, tras culminar una gran jugada colectiva que había pasado por Luis Díaz y Santiago Arias. El capitán colocó el balón al primer palo.

En el complemento llegaron los otros dos goles. Primero fue Jhon Córdoba a los 74′, tras gran pase de Juan Fernando Quintero, quien anotó el 2-0. Y posterior el propio ‘Juanfer’ cerró la cuenta y la goleada en suelo barranquillero.

El primer gol de Colombia

¡GOOOL DE COLOMBIA! James Rodríguez abre el marcador y rompe la igualdad en Barranquilla. ⚽



⏱ 41’ PT | COL 🇨🇴 [1] - 0 🇧🇴 BOL



🖥 Canal 001 / 701 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/9lQ9YWiFal — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 5, 2025

El segundo gol de Colombia

El tercer gol de Colombia

Gol de Juanfer Quintero en Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5slvnPsZKd — MilloStats (@StatsMillo) September 5, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.