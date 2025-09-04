James abrió el camino de la goleada de Colombia vs. Bolivia.
James abrió el camino de la goleada de Colombia vs. Bolivia.
Redacción EC
Redacción EC

La fiesta fue completa en el Metropolitano de Barranquilla. pasó por encima a Bolivia tras imponerse 3-0 por la fecha 17 de las . Con ello, el combinado ‘cafetero’ clasificó directamente al próximo Mundial 2026.

El primer gol lo hizo James Rodríguez a los 31, tras culminar una gran jugada colectiva que había pasado por Luis Díaz y Santiago Arias. El capitán colocó el balón al primer palo.

En el complemento llegaron los otros dos goles. Primero fue Jhon Córdoba a los 74′, tras gran pase de Juan Fernando Quintero, quien anotó el 2-0. Y posterior el propio ‘Juanfer’ cerró la cuenta y la goleada en suelo barranquillero.

El primer gol de Colombia

El segundo gol de Colombia

El tercer gol de Colombia

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC