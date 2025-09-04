La fiesta fue completa en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia pasó por encima a Bolivia tras imponerse 3-0 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con ello, el combinado ‘cafetero’ clasificó directamente al próximo Mundial 2026.
El primer gol lo hizo James Rodríguez a los 31, tras culminar una gran jugada colectiva que había pasado por Luis Díaz y Santiago Arias. El capitán colocó el balón al primer palo.
En el complemento llegaron los otros dos goles. Primero fue Jhon Córdoba a los 74′, tras gran pase de Juan Fernando Quintero, quien anotó el 2-0. Y posterior el propio ‘Juanfer’ cerró la cuenta y la goleada en suelo barranquillero.
El primer gol de Colombia
El segundo gol de Colombia
El tercer gol de Colombia
*****************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC