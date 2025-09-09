Venezuela sufre en Maturín y se aleja del repechaje. Colombia lo dio vuelta en el segundo tiempo 6-3 en partido válido por las Eliminatorias 2026.
Luis Suárez anotó tres goles en 17 minutos durante la etapa complementaria y firmó su ‘póker’ en el partido, pues en la primera mitad ya había marcado el empate parcial.
Venezuela empezó ganando el compromiso y todo hacía suponer en un triunfo de local, pero Colombia le hizo un buen partido y aprovechó la necesidad de la ‘Vinotinto’ para darle vuelta.
El primer gol de Colombia
El segundo gol de Colombia
El tercer gol de Colombia
El cuarto gol de Colombia
El quinto gol de Colombia
El sexto gol de Colombia
