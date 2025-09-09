Venezuela sufre en Maturín y se aleja del repechaje. Colombia lo dio vuelta en el segundo tiempo 6-3 en partido válido por las Eliminatorias 2026.

Luis Suárez anotó tres goles en 17 minutos durante la etapa complementaria y firmó su ‘póker’ en el partido, pues en la primera mitad ya había marcado el empate parcial.

Venezuela empezó ganando el compromiso y todo hacía suponer en un triunfo de local, pero Colombia le hizo un buen partido y aprovechó la necesidad de la ‘Vinotinto’ para darle vuelta.

El primer gol de Colombia

Yerry Mina marca el primero para la selección Colombiana en Maturín. ❤‍🔥



⏱ 17' PT | VEN 🇻🇪 2 - [1] 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/3RbQLWo3y1 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 9, 2025

El segundo gol de Colombia

¡Igualdad máxima! Luis Javier Suárez marcó el segundo para la selección colombiana. 🔥💪🏻



⏱ 45'+4 PT | VEN 🇻🇪 2 - [2] 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/rGQS0WBWmk — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

El tercer gol de Colombia

¡Remontada en Maturín! Luis Suárez marca su doblete y silencia a la afición de la 'Vinotinto'.



⏱ 8' ST | VEN 🇻🇪 2 - [3] 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/NA1g0y4J3f — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

El cuarto gol de Colombia

¡GOOOL de Colombia! Luis Javier Suárez marca su hat-trick y la diferencia aumenta en Maturín.



⏱ 18' ST | VEN 🇻🇪 2 - [4] 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/8ASmI83VP6 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

El quinto gol de Colombia

¡Festival de goles 'cafeteros'! Un intratable Luis Javier Suárez marca su póker en Maturín.



⏱ 25' ST | VEN 🇻🇪 2 - [5] 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/QgRbVBOabA — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

El sexto gol de Colombia

¡No se dan por vencidos! Salomón Rondón marca el tercero para la 'Vinotinto'.



⏱ 38' ST | VEN 🇻🇪 [3] - 6 🇨🇴 COL



🖥 014 / 714 HD de Movistar TV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/PZu8JDTQ9q — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025

