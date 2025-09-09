Colombia lo voltea: los dos goles que sacan a Venezuela del sueño del repechaje | VIDEO
Redacción EC
Venezuela sufre en Maturín y se aleja del repechaje. Colombia lo dio vuelta en el segundo tiempo 6-3 en partido válido por las Eliminatorias 2026.

Luis Suárez anotó tres goles en 17 minutos durante la etapa complementaria y firmó su ‘póker’ en el partido, pues en la primera mitad ya había marcado el empate parcial.

Venezuela empezó ganando el compromiso y todo hacía suponer en un triunfo de local, pero Colombia le hizo un buen partido y aprovechó la necesidad de la ‘Vinotinto’ para darle vuelta.

