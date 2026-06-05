Perú logra una notable remontada y vence 2-1 a Haití en el amistoso FIFA disputado en Miami, gracias a los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez en los minutos finales. A los 81’, Garcés aprovecha un rebote dentro del área para marcar el empate y encender la reacción de la ‘Bicolor’. Apenas tres minutos después, a los 84’, Vélez sella la remontada con un potente derechazo que deja sin opciones al arquero haitiano. El equipo peruano muestra carácter y eficacia en el tramo final para darle vuelta a un partido que parecía complicado.

Perú logra una notable remontada y vence 2-1 a Haití en el amistoso FIFA disputado en Miami, gracias a los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez en los minutos finales. A los 81’, Garcés aprovecha un rebote dentro del área para marcar el empate y encender la reacción de la ‘Bicolor’. Apenas tres minutos después, a los 84’, Vélez sella la remontada con un potente derechazo que deja sin opciones al arquero haitiano. El equipo peruano muestra carácter y eficacia en el tramo final para darle vuelta a un partido que parecía complicado. ¡GOOOL PERUANOOO! Jairo Vélez aprovechó un rebote tras un centro de Yotún y, con mucha categoría, pone en ventaja al cuadro peruano en el Nu Stadium, en Miami. ⚽🇵🇪



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🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷… pic.twitter.com/QK7l3xSTXz — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 6, 2026 ¡GOOOL PERUANOOO! Garcés aprovechó un rebote tras un centro y rompió el empate en el Nu Stadium, en Miami. ⚽🇵🇪



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🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟… pic.twitter.com/aytRrl1NJG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 6, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.