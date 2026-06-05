Por Redacción EC

Perú logra una notable remontada y vence 2-1 a Haití en el amistoso FIFA disputado en Miami, gracias a los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez en los minutos finales. A los 81’, Garcés aprovecha un rebote dentro del área para marcar el empate y encender la reacción de la ‘Bicolor’. Apenas tres minutos después, a los 84’, Vélez sella la remontada con un potente derechazo que deja sin opciones al arquero haitiano. El equipo peruano muestra carácter y eficacia en el tramo final para darle vuelta a un partido que parecía complicado.

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