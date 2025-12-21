Redacción EC
La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en partido amistoso disputado en Chincha. Los goles los marcaron Piero Magallanes y Bassco Soyer en menos de tres minutos.

El primero llegó a los 87′, cuando Magallanes recibió la pelota y sacó un remate fuerte desde media distancia. El balón se desvió en un defensor boliviano y sorprendió al arquero Gerónimo, quien puso las manos blandas y no tuvo reacción.

El segundo llegó tres minutos después, cuando Goicochea aprovecha otro error defensivo de Bolivia y saca un centro al corazón del área. Allí apareció Soyer, quien solo empujó la pelota y decretó la victoria.

