Gregorio Pérez, entrenador uruguayo que dirigió por algunos meses a Universitario, se refirió al choque de esta noche entre la selección peruana y ‘La Celeste’, por la penúltima fecha de las Eliminatorias.
“Uruguay está muy cerca de ir al Mundial, con un punto más está clasificado, y va a enfrentar a un Perú que no ha tenido una buena Eliminatoria”, dijo en declaraciones a L1 Max.
“Perú tiene escasas posibilidades, se tienen que dar una cantidad de resultados”, añadió.
Por otro lado, se refirió a la gestión de Marcelo Bielsa al mando de su seleccionado, en medio de serias críticas.
“Uruguay tiene algunas bajas, pero también un plantel que realmente muy rico que está en un proceso con nuevo técnico que comenzó con muchas expectativas, pero que después de la Copa América empezó a bajar”, apuntó Pérez.
DECLARACIONES DE GREGORIO PÉREZ
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
