Guerrero continúa suspendido: Tribunal Federal desestimó el recurso del peruano

Paolo Guerrero seguirá suspendido hasta el 2019. El Tribunal Federal Suizo negó el recurso que presentó el jugador de la selección peruana que pretendía suspender provisionalmente la sanción de 14 meses impuesta por el TAS, informó Associated Press.

A primera hora de este lunes, el tribunal suizo consideró mantener el castigo dictaminado por dar positivo en un resultado analítico adverso por benzoilecgonina.

La intención de Guerrero era poder jugar este año en su nuevo club, el Internacional de Brasil. El equipo contrató al delantero de 34 años de edad por tres años un mes antes que un juez federal suizo estimó que su castigo tenía que seguir.

El capitán de la selección peruana, de seguir la sanción, no solo no podrá debutar con su nuevo equipo hasta abril próximo, sino que tampoco tiene el permiso para entrenar con sus compañeros en el Centro de Treinamentos do Parque Gigante, explica el medio brasileño "Globo".